بقوة 45 كيلووات.. كيا تقدم سيارتها EV3 بقدرات كهربائية

كشفت كيا الكورية الجنوبية عن نسخة جديدة من سيارتها الكهربائية EV3 ضمن فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات المدمجة، ويأتي هذا الطراز الجديد بخيار الدفع الرباعي، مع باقة كبيرة من التجهيزات الفنية والتقنية.

كيا EV3 ومنظومة الدفع

تعتمد النسخة الجديدة كيا EV3 على نظام محركات كهربائية مزدوجة، حيث يتولى المحرك الأمامي توليد قوة رئيسية، بينما يضاف محرك آخر على المحور الخلفي لتعزيز التوازن وتوزيع العزم، مع سرعة قصوى تصل إلى 170 كيلومترًا في الساعة.

تستطيع سيارة كيا EV3 أن تضخ قوة إجمالية تعادل 265 حصانًا، مع عزم دوران يصل إلى 385 نيوتن متر، وبهذه القدرات تستطيع السيارة التسارع من وضع الثبات 0 وصولًا إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال 6.6 ثوانٍ.

بطارية وأداء كيا EV3

تقدم كيا سيارتها EV3 بخيارين من البطاريات البطارية الأكبر بسعة 81.4 كيلووات في الساعة توفر مدى قيادة يصل إلى 572 كيلومترًا ما يجعلها مناسبة للرحلات الطويلة وتقليل الحاجة إلى الشحن المتكرر، في المقابل، يتوفر خيار آخر ببطارية سعة 58.3 كيلووات في الساعة بمدى يصل إلى 436 كيلومترًا.

تصميم سيارة كيا EV3

تحافظ السيارة كيا EV3 على مظهر رياضي، وتقدم المصابيح الأمامية والخلفية بتقنية LED تضيف لمسة عصرية، بالإضافة إلى سقف بانورامي، كما تأتي السيارة مزودة بجنوط بتصميم حديث، إلى جانب مقابض أبواب مخفية تسهم في تحسين الانسيابية الهوائية، فضلًا عن مجموعة من المستشعرات التي تدعم أنظمة المساعدة أثناء القيادة.

تجهيزات كيا EV3

تركز سيارة كيا EV3 على تقديم تجربة استخدام حديثة تعتمد على التقنيات الرقمية، حيث تضم المقصورة شاشة مدمجة لعرض المعلومات والوسائط، مع واجهة سهلة الاستخدام تدعم الاتصال والترفيه.

كما تأتي عجلة القيادة متعددة الوظائف لتسهيل التحكم، بالإضافة إلى نظام صوتي ترفيهي متطور، إلى جانب مجموعة من أنظمة الأمان والمساعدة، أبرزها منظومة الوسائط الهوائية وتقنيات المكابح.