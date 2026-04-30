بشرى سارة لأصحاب المعاشات خلال ساعات.. ما موقف الزيادة الجديدة؟
مصر تودّع اللواء كمال مدبولي .. ومصطفى بكري : أبطال أكتوبر سيظلون في ذاكرة الوطن
منافس الزمالك .. اتحاد العاصمة يتوج بكأس الجزائر بالفوز على بلوزداد
النائب محمد أبو العينين يحذر من سوء استخدام الذكاء الاصطناعي
رحلة الألم الأخيرة لعم طارق بعدما تركه ابنه.. الشاب بكر جمال: وجدناه مريضًا في الشارع فتدخلنا لإنقاذه
غزل المحلة يقرر صرف تذاكر مجانية لجماهير النادي في مباراة الإسماعيلي
بعد أحكام قضائية ضده .. شقيق شيرين يعود برسالة غامضة على فيسبوك
طهران في مرمى الصواريخ الأمريكية.. دارك إيجل يرفع مستوى التهديد العسكري لإيران
بعد انتهاء التعاملات.. سعر العملات العربية في البنوك مساء اليوم.. اعرف سعر الريال والدينار الكويتي وصل كام
مسئول أمريكي: الاقتصاد الإيراني على وشك الانهيار.. ونأمل في إعادة فتح مضيق هرمز قريبا
لحظة انهيار حمدي الميرغني بعزاء والده في السويس
تكنولوجيا وسيارات

بقوة 45 كيلووات.. كيا تقدم سيارتها EV3 بقدرات كهربائية

صبري طلبه

كشفت كيا الكورية الجنوبية عن نسخة جديدة من سيارتها الكهربائية EV3 ضمن فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات المدمجة، ويأتي هذا الطراز الجديد بخيار الدفع الرباعي، مع باقة كبيرة من التجهيزات الفنية والتقنية.

كيا EV3 ومنظومة الدفع 

تعتمد النسخة الجديدة كيا EV3 على نظام محركات كهربائية مزدوجة، حيث يتولى المحرك الأمامي توليد قوة رئيسية، بينما يضاف محرك آخر على المحور الخلفي لتعزيز التوازن وتوزيع العزم، مع سرعة قصوى تصل إلى 170 كيلومترًا في الساعة.

تستطيع سيارة كيا EV3 أن تضخ قوة إجمالية تعادل 265 حصانًا، مع عزم دوران يصل إلى 385 نيوتن متر، وبهذه القدرات تستطيع السيارة التسارع من وضع الثبات 0 وصولًا إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال 6.6 ثوانٍ.

بطارية وأداء كيا EV3

تقدم كيا سيارتها EV3 بخيارين من البطاريات البطارية الأكبر بسعة 81.4 كيلووات في الساعة توفر مدى قيادة يصل إلى 572 كيلومترًا ما يجعلها مناسبة للرحلات الطويلة وتقليل الحاجة إلى الشحن المتكرر، في المقابل، يتوفر خيار آخر ببطارية سعة 58.3 كيلووات في الساعة بمدى يصل إلى 436 كيلومترًا.

تصميم سيارة كيا EV3

تحافظ السيارة كيا EV3 على مظهر رياضي، وتقدم المصابيح الأمامية والخلفية بتقنية LED تضيف لمسة عصرية، بالإضافة إلى سقف بانورامي، كما تأتي السيارة مزودة بجنوط بتصميم حديث، إلى جانب مقابض أبواب مخفية تسهم في تحسين الانسيابية الهوائية، فضلًا عن مجموعة من المستشعرات التي تدعم أنظمة المساعدة أثناء القيادة.

تجهيزات كيا EV3

تركز سيارة كيا EV3 على تقديم تجربة استخدام حديثة تعتمد على التقنيات الرقمية، حيث تضم المقصورة شاشة مدمجة لعرض المعلومات والوسائط، مع واجهة سهلة الاستخدام تدعم الاتصال والترفيه.

كما تأتي عجلة القيادة متعددة الوظائف لتسهيل التحكم، بالإضافة إلى نظام صوتي ترفيهي متطور، إلى جانب مجموعة من أنظمة الأمان والمساعدة، أبرزها منظومة الوسائط الهوائية وتقنيات المكابح.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منحة الرئيس السيسي

4500 جنيه لكل فرد بالبطاقة| تفاصيل منحة الرئيس السيسي الاستثنائية للعمالة غير المنتظمة

سعر الذهب

700 جنيه كاملة| مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 اليوم الخميس

منحة عيد العمال

1500 جنيه لكل واحد .. رابط الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة 2026

ارشيفية

كان عارف اللي بيحصل.. قرار بشأن مالك فيلا أكتوبر بعد الحفل الفاضح

رابط التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة

شروط الحصول على منحة العمالة غير المنتظمة 2026.. رابط فوري

المجني عليها

أمام أولادها ووالدتها وشقيقتها.. زوج ينهي حياة زوجته في المنوفية

مرتبات

قرار رسمي من «المالية» .. صرف مرتبات شهر مايو في هذا الموعد

شقق الإسكان

19 ألف وحدة سكنية..تفاصيل طرح كراسة شروط «سكن لكل المصريين» 2026

ترشيحاتنا

المسجد الحرام

"الداخلية السعودية": تأشيرات الزيارة بجميع أنواعها ومسمياتها لا تخول حاملها أداء فريضة الحج

ايران

إيران تخدع ترامب .. طهران تهرب من الحصار الأمريكي بحيلة ذكية

البحرية الاسرائيلية

البحرية الإسرائيلية تبدأ السيطرة على سفن “أسطول الصمود” المتجه إلى غزة

دراسة تغير المفاهيم : التوقيت المناسب لممارسة الرياضة يؤثر على صحة القلب

توقيت الرياضة يؤثر على صحة القلب

دراسة تحذيرية للنساء: هشاشة العظام مرتبطة بجين مرض ألزهايمر

هشاشة العظام مرتبطة بجين مرض ألزهايمر

دواء واعد جديد في علاج سرطان البنكرياس.. يضاعف فرص النجاة

نصائح فعالة للولدين للتعامل مع أطفال اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الطيبات.. بين الاختيار الواعي وضغوط الترويج.. قراءة هادئة بين القناعة والانتقاد

شيرين حمدي

شيرين حمدي تكتب : لمصر الريادة

د. هشام فريد ـ الأمين العام لائتلاف الجاليات المصريه فى أوروبا

د. هشام فريد يكتب : أمريكا وإيران والأمن القومى العربي

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك تحتمس الأول

وائل الغول

وائل الغول يكتب: القنبلة الموقوتة.. هل تنفجر من داخل إسرائيل؟

المزيد