قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تكنولوجيا وسيارات

تبدأ من 649 ألف جنيه .. 5 سيارات أوتوماتيك زيرو في مصر

صبري طلبه

يضم السوق المصري مجموعة كبيرة ومتنوعة من السيارات، والتي تختلف بحسب الأسعار والمواصفات، تتضمن التجهيزات الفنية والتقنية، إلى جانب عناصر التصميم، بالإضافة إلى تقنيات الدفع ونقل الحركة.

ويقدم موقع "صدى البلد" في سياق هذا الموضوع 5 سيارات أوتوماتيك زيرو في مصر

بروتون ساجا

تستمد بروتون ساجا قوتها من سواعد محرك رباعي الاسطوانات، 4 سلندر، سعة 1300 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 95 حصانًا، و120 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، مقترن بناقل سرعات 4 غيارات أوتوماتيك، وبسعر يبلغ 649,900 جنيه.

تويوتا كورولا

زودت السيارة بمحرك رباعي الاسطوانات 1600 سي سي، بقوة إجمالية قدرها 120 حصانًا، و154نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، مع ناقل سرعات CVT أوتوماتيك، وتسارع من 0 لـ 100 كم/ساعة في 12 ثانية، تتراوح أسعار السيارة بين 1,280,000 و1,630,000 جنيه.

إم جي GT

تعتمد السيارة إم جي GT على محرك بنزين تيربو 1.5 لتر و4أسطوانات، ويتمكن هذا المحرك أن ينتج قوة إجمالية قدرها إلى 170 حصانًا مع عزم دوران يبلغ 275 نيوتن متر، وبناقل حركة مزدوج القابض من 7 سرعات، وتتراوح أسعار السيارة بين 1,135,000 و 1,185,000 جنيه.

نيسان سنترا

تقدم نيسان سنترا بمحرك رباعي الأسطوانات 4 سلندر، سعة 1600 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 118 حصانا و154 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، وناقل سرعات أوتوماتيك CVT مع تقنية الدفع الأمامي للعجلات، وزمن تسارع يبلغ 10.9 ثانية وصولاً من 0 إلى 100 كيلومتر، وبسعر يبلغ 1,020,000 جنيه.

هيونداي أكسنت RB

زودت هيونداي أكسنت RB بمحرك بمحرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1600 سي سي، قادر على انتاج قوة إجمالية بلغت 125 حصانا و156 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، وناقل سرعات أوتوماتيك 4 غيار، وتبدأ السيارة بسعر رسمي من 729,900 جنيه، وصولاً إلى 895,000 جنيه.

أسعار السيارات أسعار السيارات في مصر أسعار السيارات 2026 أسعار السيارات في مصر 2026 أخبار السيارات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ترشيحاتنا

الفاروميو
معرض بكين 2026 ..‏ شيري تكشف رؤيتها من أجل العائلة وتقدم TIGGO V لأول مرة عالميًا

حيلة بسيطة هتخلصك من النمل والصراصير نهائيًا بدون مبيدات

نيسان تعيد جودزيلا للحياة .. ‏GT-R R36‎ في الطريق

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

