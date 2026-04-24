أخبار السيارات| 5 سيارات SUV في مصر "الأولى بأرخص سعر".. جريت وول تقدم تانك 700.. هيونداي تكشف عن Ioniq3 الكهربائية

سعر ومواصفات تويوتا هايلاندر 2026 في السعودية

تواصل تويوتا تقديم طراز هايلاندر 2026 في السوق السعودي ضمن فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدام، مع حزمة كبيرة من التجهيزات، تشمل وسائل الحماية، وعناصر الرفاهية والتحكم، إلى جانب التقنيات الفنية.

بعد مرور 20 عاما.. لاند روفر تقدم نسختها Sport بإصدار برتقالي

كشفت لاند روفر عن إصدار خاص من طراز رينج روفر سبورت يحمل اسم Twenty Edition، وذلك بمناسبة مرور 20 عامًا على تقديم هذا الطراز عالميًا، ويأتي هذا الإصدار ليعكس مسيرة السيارة ضمن فئة المركبات الرياضية متعددة الاستخدام، مع لمسات تصميمية وتقنية تبرز هوية خاصة مرتبطة بتاريخها.

هيونداي تكشف الستار عن Ioniq3 الكهربائية .. بمظهر عصري

أزاحت هيونداي الكورية الجنوبية الستار عن طرازها الكهربائي الجديد Ioniq 3، الذي ينتمي إلى فئة السيارات المدمجة، ويعتمد على مفهوم يجمع بين التصميم العصري والوظائف العملية.

5 سيارات SUV صينية في السوق المصري.. الأولى بأرخص سعر

يضم السوق المصري الكثير من السيارات المختلفة، والتي تتنوع بحسب القدرات الفنية والتقنية، إلى جانب تنوع الأسعار والموديلات، ومنها الفئة الرياضية المتعددة الاستخدام SUV المقدمة من الصانع الصيني.

بمدى يتخطى 1000 كم .. هافال تقدم Menglong Plus الجديدة

كشفت هافال عن طراز Menglong Plus الجديد، الذي يأتي ضمن فئة السيارات الهجينة، والتي تجمع بين الاعتماد على الطاقة الكهربائية والمحركات التقليدية، مع تصميم خارجي ينتمي إلى فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدام.

بقوة 864 حصانًا .. جريت وول تقدم تانك 700 موديل 2027 الجديدة

كشفت جريت وول موتور الصينية عن طراز تانك 700 موديل 2027، حيث تعزز حضورها في فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدام ذات القدرات العالية، خاصة أن هذا الطراز يندرج ضمن فئة مركبات الطرق الوعرة، مع اعتماد واضح على تقنيات هجينة.