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باحث اقتصادي: مناقشة أي تغييرات في سياسات الدعم يجب أن تأخذ في الاعتبار التطورات الإقليمية
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

باحث اقتصادي: مناقشة أي تغييرات في سياسات الدعم يجب أن تأخذ في الاعتبار التطورات الإقليمية

الدعم النقدي
الدعم النقدي
هاني حسين

قال الدكتور رائد سلامة، الباحث الاقتصادي والمصرفي، إن فلسفة الدعم في الأساس ترتبط بظروف استثنائية ولا ينبغي أن تستمر بصورة دائمة، مشيرًا إلى أن مفهوم الدعم ظهر تاريخيًا في ظل الأزمات الكبرى والحروب، ومنها الحرب العالمية الأولى.

وأوضح "سلامة" خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم" على فضائية "Ten"، مساء الاثنين،  أن استمرار الدعم بشكل دائم يثير تساؤلات حول جدواه الاقتصادية، لافتًا إلى أن الموازنة العامة للدولة تتضمن بنودًا رئيسية تستحوذ على جانب كبير من الإنفاق، وهو ما يستدعي إعادة تقييم آليات الدعم الحالية.

وأضاف أن أحد التصورات المطروحة يتمثل في تحويل مخصصات الدعم إلى زيادات مباشرة في الأجور والمرتبات، بما يؤدي تدريجيًا إلى اختفاء بند الدعم التقليدي من الموازنة العامة للدولة، ويعزز قدرة المواطنين على تلبية احتياجاتهم بصورة مباشرة.

وأشار إلى أنه لا يملك حتى الآن رؤية واضحة بشأن الكيفية التي يمكن أن تتبناها الحكومة لتنفيذ هذا التوجه، مؤكدًا أن نجاح أي تغيير في منظومة الدعم يتطلب وجود خطة تنفيذية واضحة ومعلنة تضمن تحقيق الأهداف المرجوة دون آثار سلبية على المواطنين.

وأكد أنه يمكن النظر إلى تطبيق الدعم النقدي في ظروف أكثر استقرارًا، مشددًا على أهمية التروي قبل اتخاذ قرارات جوهرية في هذا الملف، وضرورة فتح حوار مجتمعي واسع يضم مختلف فئات المجتمع، وليس الاقتصار على النخب والخبراء فقط.

ولفت الباحث الاقتصادي، إلى أن مناقشة أي تغييرات في سياسات الدعم يجب أن تأخذ في الاعتبار التطورات والمتغيرات الإقليمية والدولية الراهنة، وما قد تفرضه من تأثيرات على الأوضاع الاقتصادية وأسعار السلع وسلاسل الإمداد.

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