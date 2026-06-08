السيد عبد العال: التحول إلى الدعم النقدي غير مناسب حاليا ويجب ضبط الأسواق أولا

أكد النائب السيد عبد العال، رئيس حزب التجمع وعضو مجلس الشيوخ، أن التحول إلى نظام الدعم النقدي في الوقت الراهن يُعد قرارًا غير مناسب، مطالبًا بإرجاء تنفيذه في ظل موجات الغلاء الحالية.

وقال السيد عبد العال، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حضرة المواطن”، عبر فضائية “الحدث اليوم”، أن أي خطوة في هذا الاتجاه يجب أن تسبقها إجراءات حاسمة لضبط الأسواق وتعزيز الرقابة على الأسعار، بما يضمن عدم تحميل المواطنين أعباء إضافية خلال الفترة الحالية.

توفير ضمانات حقيقية وفعالة

وتابع أن نجاح أي توجه نحو تطبيق الدعم النقدي يرتبط بمدى قدرة الدولة على توفير ضمانات حقيقية وفعالة لحماية الفئات الأكثر احتياجًا، خاصة في ظل المتغيرات الاقتصادية الراهنة وما تشهده الأسواق من تغيرات مستمرة في الأسعار ومعدلات التضخم