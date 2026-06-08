رئيس لجنة التعليم بالشيوخ يحدز: الدعم النقدي سيستخدمه البعض لشراء السجائر

حذر الدكتور نبيل دعبس رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ من التحول إلى الدعم النقدي لأن هناك بعض أرباب الأسر سيستخدم الدعم النقدي لشراء سجائر أو شرب مخدرات.

وتقدم بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتوجيهات الخاصة بضرورة العدل بين المحافظات في توزيع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة وهذا مطلب مهم للغاية حتي لا يحدث تفاوت بين المحافظات ويكون هناك عدالة في التنمية.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة للمجلس المنعقدة الآن برئاسة المستشار عصام فريد رئيس المجلس التي تناقش تقرير للجنة الشئون المالية بشأن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد.

وطالب دعبس بالتركيز علي قطاعات الزراعة والصناعة والتكنولوجيا في مشاريع التنمية لأن تلك القطاعات تتطلب عمالة كثيفة وبالتالي نعمل علي انخفاض نسبة البطالة من خلال تشغيل الشباب في تلك المشاريع التنموية كما أن تلك القطاعات هي قاطرة الإقتصاد الوطني.

وطالب دعبس بزيادة الإنتاج المحلي لتغطية السوق المحلي ثم تصدير الفائض حتي يملس المواطن بنتائج التنمية من خلال إنخفاض الاسعار وهذا لن يحدث إلا بزيادة الإنتاج

وأشاد دعبس بتحويلات المصرين بالخارج والتي بلغت ما يقرب من 35 مليار دولار.

وفي مجال الدعم حذر دعبس من التحول إلى الدعم النقدي لأن هناك بعض أرباب الأسر سيستخدم الدعم النقدي لشراء سجائر أو شرب مخدرات.

وطالب دعبس بأن يتم طرح المشروعات الخاصة بالدولة في البورصة و تقيمها عن طريق شركات عالمية متخصصة ، وفي الوقت نفسه كل محافظة تعرف المشروعات التي تناسبها وتحتاج إليها ويتم عمل دراسة جدوى لتلك المشروعات عن طريق خبرات وكفاءات و يتم تسويق إنتاجها خارجيا عن طريق السفارات المصرية.

وفيما يخص الثانوية العامة طالب دعبس باستنساخ التجربة الأمريكية بحيث يكون للقبول في الجامعات امتحان آخر للقضاء على ظاهرة الغش بكل أنواعه و تخفيف العبء عن مكتب التنسيق.