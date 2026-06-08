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الدعم النقدي على طاولة الحكومة.. مطالب بدراسة دقيقة قبل التخلي عن منظومة الخبز المدعم
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

الدعم النقدي على طاولة الحكومة.. مطالب بدراسة دقيقة قبل التخلي عن منظومة الخبز المدعم

الدعم النقدي
الدعم النقدي
هاجر ابراهيم

يتصدر ملف التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي أجندة النقاشات الحكومية خلال الفترة الحالية، في إطار جهود الدولة لرفع كفاءة منظومة الدعم وضمان وصوله إلى مستحقيه.
 

رنامج الدعم النقدي 2026

منظومة الدعم النقدي

وأكد النائب أيمن الصفتي، عضو مجلس الشيوخ، أن الحكومة تسعى خلال الفترة الحالية إلى التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي، موضحًا أن هذا الملف تم طرحه خلال الاجتماع الأخير للحكومة، وأن منظومة الدعم العيني الحالية تواجه العديد من المشكلات، فضلًا عن وجود أوجه خلل تتسبب في إهدار وسرقة جزء من الدعم.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، خلال حواره ببرنامج “من أول وجديد” تقديم الإعلامية نيفين منصور، أن المواطن لا يحصل على كامل الدعم العيني المخصص له، بسبب التجاوزات التي تحدث في بعض المخابز وأثناء صرف السلع التموينية.

ولفت إلى أن تطبيق فكرة الدعم النقدي يتطلب إعدادًا دقيقًا، من خلال تحديد قيمة المبالغ التي سيتم تخصيصها للمواطنين لشراء احتياجاتهم، خاصة في حال الاستغناء عن منظومة الخبز المدعم، مع ضرورة التأكد من أن هذه المبالغ ستكون كافية لتلبية احتياجات الأسر.

الدعم النقدي

وأشار إلى أن هناك تساؤلات مهمة يجب حسمها قبل تطبيق الدعم النقدي، من بينها ما إذا كان سعر رغيف الخبز سيرتفع بعد إلغاء الدعم العيني، وهل سيخضع لآليات السوق والمنافسة أم سيصل إلى مستويات أعلى وقد يصل لـ 3 جنيهات، مؤكدًا أن هذه الملفات تحتاج إلى دراسة متأنية لتجنب أي تداعيات سلبية.

تحويل الدعم العيني  

وأوضح أن تحويل الدعم العيني إلى دعم نقدي اعتبارًا من يوليو المقبل يبدو أمرًا صعبًا، نظرًا لأن الملف معقد ويحتاج إلى مزيد من الدراسة والحوار المجتمعي قبل اتخاذ أي قرارات نهائية بشأنه.

التحول إلى الدعم النقدي لرفع كفاءة التوزيع
وكشف أحمد كمال، مساعد وزير التموين والتجارة الداخلية والمتحدث باسم الوزارة، مفاهيم الدعم النقدي، وتفاصيل برنامج جديد لدعم الخبز.


واضاف أحمد كمال، مساعد وزير التموين والتجارة الداخلية والمتحدث باسم الوزارة، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج السادسة، المذاع عبر قناة الحياة ، أن الدعم العينى يقوم على إتاحة سلع محددة للمواطن بقيمة دعم معينة، بينما الدعم النقدى يمنح المواطن قيمة دعم يستطيع من خلالها اختيار ما يناسب احتياجات أسرته الفعلية.

وتابع أحمد كمال، مساعد وزير التموين والتجارة الداخلية والمتحدث باسم الوزارة، أن الفارق الجوهرى أن الدعم النقدى يحقق مرونة أكبر للمواطن، ويزيد من قدرته على الاختيار، كما يرفع كفاءة توجيه موارد الدولة إلى المستحقين الحقيقيين.


 

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