رئيس الوزراء: صناعة الهياكل الحديدية ركيزة أساسية لدعم التنمية في مصر

افتتح رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ومرافقوه، اليوم الأحد، المرحلة الأولى من مجمع الغرابلي الصناعي بمدينة برج العرب الجديدة بمحافظة الإسكندرية، التابع لشركة الغرابلي المتخصصة في الأعمال الهندسية المتكاملة وتصنيع الهياكل الفولاذية والحديدية، مؤكداً أهمية الإسراع في استكمال وإنشاء مصانع المرحلة الثانية بالتعاون مع الشركات العالمية، لما تمثله المنتجات المستهدف تصنيعها من أهمية كبيرة في تلبية احتياجات السوق المصرية ودعم الصناعة الوطنية وتعزيز القدرات الإنتاجية في عدد من القطاعات الحيوية.

وقال مدبولي، لدى وصوله إلى مجمع الغرابلي الصناعي بمدينة برج العرب، إن مشروعات الهياكل الحديدية أصبحت من المشروعات بالغة الأهمية، نظراً للدور المحوري الذي تضطلع به في دعم مختلف القطاعات التنموية والإنتاجية، مشيراً إلى أن توافر صناعة قوية ومتطورة في هذا المجال يسهم بشكل مباشر في تسريع وتيرة تنفيذ العديد من المشروعات القومية والتنموية، وفي مقدمتها مشروعات البنية التحتية والصناعة والنقل والطاقة، بما يعزز جهود الدولة في تنفيذ خططها التنموية.

من جانبه، أكد وزير الصناعة المهندس خالد هاشم أن صناعة الحديد والصلب تُعد إحدى الركائز الرئيسية للاقتصاد الوطني، وتمثل عنصراً أساسياً في دعم مسيرة التنمية الصناعية وتحقيق المستهدفات التي تتبناها الدولة في هذا القطاع الحيوي.

وأشار إلى أن هذه الصناعة تلعب دوراً محورياً في توفير مدخلات الإنتاج اللازمة للعديد من القطاعات الصناعية والتنموية، بما يعزز قدرات الاقتصاد الوطني على النمو والتوسع، لافتاً إلى أن افتتاح هذه النوعية من المشروعات يمثل خطوة بالغة الأهمية على طريق توطين الصناعات الثقيلة في السوق المصرية، بما يسهم في تعزيز القاعدة الصناعية المحلية وزيادة الاعتماد على المنتج الوطني، ودعم جهود الدولة الرامية إلى بناء قطاع صناعي أكثر تنافسية وقدرة على تلبية احتياجات السوق المحلية والانطلاق إلى الأسواق الخارجية.

واستمع رئيس الوزراء إلى شرح من المهندس أحمد صبحي، مدير التشغيل ومدير مجمع الغرابلي الصناعي، أوضح خلاله أن المجمع يقام على مساحة 315 ألف متر مربع، وتتجاوز طاقته الإنتاجية 100 ألف طن سنوياً، ويعتمد على الحديد المحلي بنسبة كبيرة، كما يضم نحو 3000 عامل ومهندس وفني، مع خطط لزيادة القوى العاملة إلى 5000 عامل خلال المراحل المقبلة.

وأشار مدير المجمع إلى أنه يجري حالياً تطوير شراكات استراتيجية مستقبلية مع كبرى الشركات الأوروبية والعالمية الرائدة، من بينها «تريلبورج» و«فيدور جروب» و«ميتال تيكنك» و«إرجياس» و«تابور»، بهدف نقل التكنولوجيا المتقدمة وتوطين الصناعة وزيادة الصادرات.

وعقب إزاحة الستار إيذاناً بافتتاح المرحلة الأولى من المجمع، أوضح صبحي أن هذه المرحلة تتضمن مصنع الهياكل المعدنية، الذي يُعد العمود الفقري لمجمع الغرابلي الصناعي ببرج العرب، حيث يمتد على مساحة 100 ألف متر مربع، وبطاقة إنتاجية استثنائية تتجاوز 100 ألف طن سنوياً من المصنعات والحديد.

وخلال الجولة التفقدية داخل المصنع، أوضح أن المصنع يعتمد على الحديد والصلب من الصناعة المحلية بنسبة كبيرة، بما يمكنه من أداء دور محوري كشريك استراتيجي في دعم وتغذية كبرى المشروعات القومية والتنموية في مصر، ومنها مشروع المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، ومدينة أبو قير الجديدة «ميناء أبو قير»، ومشروع محور «القوس الغربي»، إلى جانب المساهمة الفاعلة في مشروعات تطوير قطاع قناة السويس والموانئ البحرية.

وأضاف أن المصنع تم تجهيزه بأحدث تكنولوجيا التصنيع عالمياً لضمان تلبية المتطلبات الهندسية للمشروعات القومية، ويُدار بواسطة 1500 عامل وفني متخصص، ويمتلك أكبر ماكينة في مصر لتصنيع الكمرات الضخمة بأطوال تصل إلى 60 متراً وارتفاع 3.5 متر، فضلاً عن درافيل عملاقة لسمك حديد يصل إلى 130 ملليمتراً، وورشة خراطة متطورة للأقطار الكبيرة حتى خمسة أمتار، تخدمها أوناش علوية تصل قدرات رفعها إلى 110 أطنان.

وأشار إلى أن هذه القدرات مدعومة بأعلى الاعتمادات العالمية للجودة والسلامة والبيئة، وتشمل شهادات ISO 9001 وISO 45001 وISO 14001، إضافة إلى شهادات ASME Stamps المتخصصة في تصنيع أوعية الضغط والغلايات، وهو ما أهّل المصنع للتوسع الخارجي وتصدير منتجاته إلى الأسواق العالمية.

وأوضح مدير المجمع أن المرحلة الأولى تشمل أيضاً مجمع ورش الصيانة وعمرات المحركات، لافتاً إلى أن هذه الورش تعد الأكبر في مصر من حيث المساحة بإجمالي 50 ألف متر مربع، وتضم قوة عاملة تصل إلى 700 عامل وفني مدربين على تنفيذ أعمال الصيانة وعمرات الماكينات.

وأضاف أن الطاقة الإنتاجية الشهرية لورش الصيانة تبلغ 20 عمرة محرك حتى قدرة واحد ميجاوات، و10 عمرات تجديد شاملة، و40 معدة إصلاحات عامة، موضحاً أن المجمع يقدم خدماته للشركة وللغير على حد سواء في قطاعات البناء والطاقة والصناعة والأعمال البحرية، بما يعزز مكانته كشريك موثوق في الصيانة الصناعية الشاملة وخدمة المشروعات القومية.

كما أشار إلى أن المرحلة الأولى تضم كذلك مصنع الغازات الصناعية والطبية بطاقة إنتاجية تبلغ 550 أسطوانة يومياً، لتلبية احتياجات الشركة والاحتياجات الخارجية.

واستمع رئيس الوزراء إلى عرض حول خطط إنشاء المرحلة الثانية من مجمع الغرابلي الصناعي، والتي تتضمن برامج للشراكة الصناعية، حيث أكد المهندس معتصم الغرابلي، رئيس مجلس إدارة شركة الغرابلي والمدير التنفيذي، أن رؤية المجموعة في إنشاء المرحلة الثانية ترتكز على تطوير وتعميق الشراكات الصناعية مع شركات أجنبية بهدف نقل التكنولوجيا وتوطين الصناعة وزيادة الصادرات وتوفير فرص العمل.

وأوضح أن الشركة تتطلع إلى دراسة شراكة استراتيجية مع شركة «تابور» البولندية المتخصصة في قطاع السكك الحديدية، لتأسيس مصنع القاطرات وعربات السكة الحديد (GTRM)، في إطار الرؤية الوطنية لتوطين الصناعات الثقيلة.

وأضاف أن المشروع يستهدف ضخ استثمارات تتراوح بين 25 و40 مليون يورو لتلبية احتياجات الأسواق المصرية والخليجية والأفريقية، بطاقة إنتاجية مستهدفة تبلغ 300 عربة سنوياً، مع تخصيص نحو 40% من الإنتاج للتصدير، إلى جانب توفير ما بين 300 و500 فرصة عمل، على أن يتم إنشاء المصنع وفق أعلى معايير الجودة وشهادات الاعتماد الدولية.

وأشار الغرابلي إلى أن الشركة تدرس أيضاً تطوير شراكة استراتيجية مع شركة «ميتال تيكنك» البولندية العالمية لتصنيع الآلات الزراعية وآلات البناء، في ظل النمو المستمر لسوق الجرارات الزراعية في مصر بمعدل يتراوح بين 2.9% و5% سنوياً، وبما يتماشى مع جهود الدولة لتوطين الصناعة ودعم مشروعات استصلاح الأراضي وتحقيق الأمن الغذائي.

وأوضح أن المشروع المقترح يستهدف خدمة أسواق مصر والخليج وأفريقيا باستثمارات تتراوح بين 15 و25 مليون يورو، وبطاقة إنتاجية تصل إلى ألف جرار سنوياً، مع خطط لتصدير نحو 50% من الإنتاج، وتوفير ما بين 250 و400 فرصة عمل.

وأضاف أنه في ظل النمو المتسارع الذي تشهده الأسواق المحلية والدولية في مشروعات الري والأعمال البحرية وإنشاء الموانئ، تدرس الشركة إقامة شراكة استراتيجية مع شركة «إرجياس» التركية لتصنيع المواسير الملحومة حلزونياً بأقطار تصل إلى ثلاثة أمتار، وبطاقة إنتاجية سنوية مستهدفة تبلغ 50 ألف طن.

وأوضح أن المشروع يستهدف أسواق مصر والشرق الأوسط والخليج وأفريقيا باستثمارات تتراوح بين 30 و40 مليون يورو، مع خطط لتصدير نحو 50% من الإنتاج، وتوفير ما بين 150 و200 فرصة عمل.

كما استعرض رئيس مجلس إدارة الشركة المرحلة الثالثة الخاصة بالشراكات المستقبلية، والتي تشمل إنشاء مصنع للفنادر البحرية من خلال دراسة شراكة مع شركة «تريلبورج» السويدية، إحدى الشركات العالمية الرائدة في تصنيع ألواح الحماية والوحدات المطاطية للأنظمة البحرية عالية الأداء.

وأوضح أن المشروع يستهدف المساهمة في تلبية احتياجات مشروعات الموانئ في السوق المحلية وأسواق التصدير، وتشمل المنتجات المستهدفة الفنادر البحرية وألواح الحماية الخاصة بأرصفة الموانئ والمنشآت البحرية الاستراتيجية.

وفي ختام جولته التفقدية بالمجمع، شدد رئيس مجلس الوزراء على أهمية الإسراع في استكمال وإنشاء مصانع المرحلة الثانية بالتعاون مع الشركات العالمية، مؤكداً أن المنتجات المستهدف تصنيعها تمثل أهمية كبيرة لتلبية احتياجات السوق المصرية، فضلاً عن دورها في دعم الصناعة الوطنية وتعزيز القدرات الإنتاجية في عدد من القطاعات ذات الأهمية.