أخبار التوك شو| مفاجأة بشأن تحويل الدعم العيني لـ نقدي وأسعار الذهب والدولار وحالة الطقس

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التلفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:

فراخ وزيت وسكر بديلا للخبز.. مفاجأة بشأن تحويل الدعم العيني لـ نقدي

يتابع جميع المواطنين خلال الأيام الأخيرة الماضية، ما يطرح بشأن تحويل الدعم العيني لـ نقدي، والكثير يسأل هل هذا الأمر يعني أن الحكومة تتجه لتخفيض قيمة الدعم، وما هو موقف رغيف الخبز من هذا الأمر.

وأكد الإعلامي أحمد موسى، أن الدولة المصرية حريصة على زيادة قيمة الدعم المقدم للمواطن ، مضيفا:" الدولة بتزود الدعم مش بتشيله "وأنه" لم يتم اتخاذ القرار النهائي بتطبيق الدعم النقدي في مصر لكن الدولة جاهزة بالمنظومة ".



إيران: واشنطن تنتهك وقف إطلاق النار بمهاجمة سفننا وسنرد على أي عمليات

اتهمت وزارة الخارجية الإيرانية، واشنطن بانتهاك وقف إطلاق النار من خلال مهاجمة السفن التابعة لإيران مهددة بالرد على أي هجمات، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل.

وكشف عضو مجلس خبراء القيادة بإيران أحمد خاتمي أن المرشد الأعلى الإيراني مجتبي خامنئي أصيب إصابة بالغة في ساقه خلال اليوم الأول من المواجهات، وأن الأطباء واجهوا احتمال اللجوء إلى بترها قبل أن يتمكنوا من إنقاذها عبر تدخلات طبية عاجلة وذلك في أول إقرار رسمي بحجم الأضرار التي تعرض لها المرشد الإيراني خلال الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران.

وجاءت تصريحات خاتمي خلال لقاء مع أعضاء المجلس الإداري في مدينة سيرجان، لتسلط الضوء للمرة الأولى على خطورة الإصابة التي تعرض لها المرشد الإيراني، في وقت لا يزال فيه غائباً عن الظهور العلني منذ انتخابه في مارس الماضي خلفاً لوالده علي خامنئي، الذي قتل خلال الضربة الافتتاحية للحرب في أواخر فبراير.

3.3 مليون مواطن ينتظرون قانون التصالح الجديد.. وهذه أهم المواد المعدلة

يتابع عدد كبير من المواطنين خروج مشروع قانون التصالح على مخالفات البناء، وذلك بعد أن وصلت حالات المخالفات لـ 5 ملايين حالة، منهم 3.3 مليون لم يتم البت في أمرهم، ومنهم لم يتقدم بطلب تصالح، وأن هذه المخالفات كانت قبل شهر أكتوبر من عام 2023.

وأكد الإعلامي مصطفى بكري أن الحكومة تعمل حاليًا على إعداد حزمة تعديلات جديدة على قانون التصالح في مخالفات البناء، بهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين وتسهيل الإجراءات بشكل أكبر، في ظل أهمية هذا الملف لملايين الأسر في مختلف المحافظات.

وقف بطاقات التموين لـ 7 فئات.. وأخبار سارة لـ 67 مليون مصري

يتابع جميع المواطنين خلال الساعات الأخيرة ما يتم بخصوص التموين، وخطة الحكومة ووزارة التموين على توصيل الدعم للمستحقين، وإزالة الفئات التي لا تستحق الدعم.

وكشف الإعلامي أحمد موسى، تفاصيل هامة عن الدعم النقدي المقرر تطبيقه خلال الفترة المقبلة، مردفًا: «الناس كتير عندها لبس كبير في مفهوم الدعم النقدي أو شبه النقدي، عاوز الناس تفهم الأول بعدين تكلم، البطاقة اللي مع حضرتك دي، هيكون فيها الفلوس، ولن يتم تقديم أي أموال نقدية للمواطنين في منظومة التموين».

الأرصاد: انخفاض طفيف في الحرارة اليوم.. وتحذيرات من التعرض للشمس

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس اليوم، مؤكدة حدوث انخفاض طفيف في درجات الحرارة على شمال البلاد، مع استمرار الأجواء الحارة إلى شديدة الحرارة على أغلب الأنحاء، خاصة جنوب الصعيد، وسط تحذيرات من التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الذروة.



تفاصيل الحالة الجوية:

أوضحت هيئة الأرصاد أن البلاد تتأثر اليوم بكتل هوائية قادمة من شمال البلاد عبر البحر المتوسط، ما يؤدي إلى تراجع درجات الحرارة بنحو 3 إلى 4 درجات مقارنة بالأمس.

وأشارت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة، إلى أن العظمى في القاهرة الكبرى تسجل ما بين 33 و34 درجة مئوية، وهو ما يعد حول المعدلات الطبيعية لهذا الوقت من العام، مع استمرار الطقس الحار نهارًا على شمال البلاد، وشديد الحرارة على محافظات جنوب الصعيد.

موعد صرف مرتبات يونيو 2026.. وتفاصيل تطبيق زيادة الأجور الجديدة

يترقب ملايين العاملين بالجهاز الإداري للدولة موعد صرف مرتبات شهر يونيو 2026، خاصة بعد إعلان وزارة المالية تبكير مواعيد الصرف، في خطوة تستهدف التيسير على الموظفين وضمان حصولهم على مستحقاتهم المالية قبل نهاية الشهر.

ومن المقرر أن تبدأ الجهات الحكومية صرف المرتبات اعتبارًا من 18 يونيو الجاري، للعاملين بالوزارات والمصالح الحكومية والهيئات التابعة للدولة، والبالغ عددهم نحو 5.5 مليون موظف.

كواليس وقائع صادمة لمنع زواج قاصرات في الفيوم والدقهلية

كشف صبري عثمان، المتحدث الرسمي باسم المجلس القومي للطفولة والأمومة، عن نجاح المجلس في إحباط محاولتي زواج لطفلتين في محافظتي الفيوم والدقهلية، تبلغان من العمر 15 و16 عامًا، وذلك قبل بلوغهما السن القانوني.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع نهاد سمير وسارة مجدي ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد إن المجلس تلقى بلاغين متتاليين بشأن الواقعتين، وتم على الفور التنسيق مع وحدات الحماية للتأكد من صحة المعلومات، لافتًا إلى أن إحدى الحالات كانت في يوم الحنة مباشرة، بينما كانت الأخرى في يوم الزفاف، ما استدعى تحركًا عاجلًا.

وأوضح أنه تم إبلاغ النيابة العامة فورًا، التي باشرت التحقيقات واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، حيث تم استدعاء الأسر، والتي أنكرت في البداية وجود نية للزواج، رغم ضبط إحدى الطفلتين من داخل مركز تجميل، مشيرا إلى أن النيابة وجهت للأهالي اتهام تعريض طفل للخطر، مع الاكتفاء بأخذ تعهدات بعدم إتمام الزواج، نظرًا لعدم وجود نص قانوني صريح يجرم زواج الأطفال، مؤكدًا أن هذا يمثل تحديًا كبيرًا أمام جهود الحماية.

اعرف الكيلو بكام.. أسعار الدواجن اليوم الأحد في الأسواق

شهدت أسعار الدواجن في الأسواق المحلية حالة من الاستقرار خلال تعاملات اليوم، وسط استمرار توازن حركة العرض والطلب، حيث حافظت الفراخ البيضاء على مستوياتها السعرية بالمزارع والأسواق، مع تسجيل ارتفاعات طفيفة للمستهلك مقارنة بالأيام السابقة وفقًا لما رصدتة البرامج الصباحية.

سعر الفراخ البيضاء للمستهلك اليوم

استقرت أسعار الفراخ البيضاء داخل المزارع عند نحو 71 جنيهًا للكيلو، فيما وصل سعر البيع للمستهلك في الأسواق ومحال التجزئة إلى نحو 85 جنيهًا للكيلو، وفقًا لمتوسط الأسعار المتداولة.

ويأتي ذلك في ظل استقرار بورصة الدواجن، مع استمرار ضخ الكميات المطلوبة لتلبية احتياجات الأسواق.

الفراخ الساسو تواصل التحرك عند مستويات مرتفعة

سجل سعر كيلو الفراخ الساسو داخل المزارع نحو 89 جنيهًا، بينما بلغ متوسط سعرها للمستهلك حوالي 100 جنيه للكيلو داخل الأسواق الشعبية ومحال بيع الدواجن.

وتحظى الفراخ الساسو بإقبال من بعض المستهلكين باعتبارها بديلًا للفراخ البيضاء، رغم الفارق السعري بين النوعين.

أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد 7 يونيو.. عيار 21 بكام؟

يبحث كثير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، بسبب اختلاف الأسعار الكبير الذي يشهده المعدن الثمين خلال الفترة الأخيرة.

واستعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو عن أسعار الذهب، اليوم الأحد 7 يونيو 2026.



سعر الذهب اليوم

وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 5529 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 6450 جنيه.

أما جرام الذهب عيار 24، فسجّل 7371 جنيها للجرام.

وسجل سعر الجنيه الذهب 51600 جنيه.

أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم الأحد.. فيديو

استعرض برنامج "صباح البلد"، المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه اليوم، الأحد 7 يونيو 2026.

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم

الدولار الأمريكي

سعر البيع: 51.87 جنيه

سعر الشراء: 51.77 جنيه.

اليورو

سعر البيع: 60.38 جنيه

سعر الشراء: 60.25 جنيه.

الجنيه الإسترليني

سعر البيع: 69.82 جنيه

سعر الشراء: 69.67 جنيه.

الريال السعودي

سعر البيع: 13.81 جنيه

سعر الشراء: 13.78 جنيه.

الدرهم الإماراتي

سعر البيع: 14.12 جنيه

سعر الشراء: 14.09 جنيه.