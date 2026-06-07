كواليس وقائع صادمة لمنع زواج قاصرات في الفيوم والدقهلية

كشف صبري عثمان، المتحدث الرسمي باسم المجلس القومي للطفولة والأمومة، عن نجاح المجلس في إحباط محاولتي زواج لطفلتين في محافظتي الفيوم والدقهلية، تبلغان من العمر 15 و16 عامًا، وذلك قبل بلوغهما السن القانوني.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع نهاد سمير وسارة مجدي ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد إن المجلس تلقى بلاغين متتاليين بشأن الواقعتين، وتم على الفور التنسيق مع وحدات الحماية للتأكد من صحة المعلومات، لافتًا إلى أن إحدى الحالات كانت في يوم الحنة مباشرة، بينما كانت الأخرى في يوم الزفاف، ما استدعى تحركًا عاجلًا.

وأوضح أنه تم إبلاغ النيابة العامة فورًا، التي باشرت التحقيقات واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، حيث تم استدعاء الأسر، والتي أنكرت في البداية وجود نية للزواج، رغم ضبط إحدى الطفلتين من داخل مركز تجميل، مشيرا إلى أن النيابة وجهت للأهالي اتهام تعريض طفل للخطر، مع الاكتفاء بأخذ تعهدات بعدم إتمام الزواج، نظرًا لعدم وجود نص قانوني صريح يجرم زواج الأطفال، مؤكدًا أن هذا يمثل تحديًا كبيرًا أمام جهود الحماية.

وشدد عثمان على ضرورة إصدار قانون واضح وصارم يحظر زواج الأطفال، مشيرًا إلى أن مشروع القانون مقدم بالفعل منذ عام 2022، ويستهدف معاقبة كل من يشارك في هذه الممارسات، مطالبًا بسرعة إقراره لحماية حقوق الأطفال في مصر.