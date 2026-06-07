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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

وقف بطاقات التموين لـ 7 فئات.. وأخبار سارة لـ 67 مليون مصري

البطاقات التموينية
البطاقات التموينية
البهى عمرو

يتابع جميع المواطنين خلال الساعات الأخيرة ما يتم بخصوص التموين، وخطة الحكومة ووزارة التموين على توصيل الدعم للمستحقين، وإزالة الفئات التي لا تستحق الدعم.

وكشف الإعلامي أحمد موسى، تفاصيل هامة عن الدعم النقدي المقرر تطبيقه خلال الفترة المقبلة، مردفًا: «الناس كتير عندها لبس كبير في مفهوم الدعم النقدي أو شبه النقدي، عاوز الناس تفهم الأول بعدين تكلم، البطاقة اللي مع حضرتك دي، هيكون فيها الفلوس، ولن يتم تقديم أي أموال نقدية للمواطنين في منظومة التموين».

تظلمات بطاقة التموين
بطاقة التموين

وأضاف أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، قائلًا: «في الدعم النقدي هيكون لكل صاحب بطاقة كارت ذكي، هيتم تحويل القيمة النقدية للمواطن، والمواطن له حرية الاختيار في السلع التي يحتاجها، عاوز تشتري زيت اشتري، اشتري فراخ هات، الدولة مش هتلغي الدعم».

الدعم النقدي
الدعم

وتابع أحمد موسى: «أنت عارف أن الدولة حريصة على زيادة قيمة الدعم المقدم للمواطنين، طيب أنت عارف الموازنة الجديدة للسنة المالية المقبلة دعم السلع التموينية يصل لـ180 مليار جنيه، ويقولك الدولة مش بتدعم، طيب دعم السلع التموينية في السنة المالية الحالية وصل لـ160 مليار  جنيه».

بطاقة التموين
التموين

وأردف أحمد موسى: «وزارة التموين والدولة جاهزين لتطبيق فكرة الدعم النقدي، كمان سعر الرغيف في منظومة التموين يكلف الدولة من 137 لـ150 قرش»

كما أكد الإعلامي مصطفى بكري، نقلًا عن مصدر بوزارة التموين، أنه تم التوجه نحو مراجعة شاملة لملفات الدعم التمويني، تضمنت استبعاد بعض الفئات من منظومة البطاقات التموينية.

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التموين

وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن من بين الحالات التي تم الحديث عن استبعادها: المقيمون في الكمباوندات السكنية، أو من يمتلكون سيارات سعة محركها فوق 2000 سي سي، أو من يتجاوز دخلهم الشهري 24 ألف جنيه.

وأشار إلى أنه تم أيضًا منع بعض الفئات، وفق ما نُقل، مثل من لديهم أبناء في المدارس الدولية، أو من يثبت ضدهم محاضر سرقة كهرباء، وكذلك من يمتلكون مساحات زراعية كبيرة تصل إلى 10 أفدنة.

وأضاف أن هناك مقترحًا قيد الدراسة لتوجيه الدعم إلى نحو 8 ملايين مواطن من مستفيدي برنامج “تكافل وكرامة”، في إطار إعادة استهداف الفئات الأكثر احتياجًا.

67 مليون بطاقة

ولفت إلى أن عدد البطاقات التموينية في مصر يبلغ نحو 67 مليون بطاقة، بينما تصل فاتورة الدعم إلى نحو 200 مليار جنيه، مؤكدًا أن هذه الملفات ستُطرح للنقاش خلال الفترة المقبلة.

تحقيق مصلحة المواطن


وتابع أن الهدف من هذه الإجراءات، وفق ما نُقل، هو ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه وتحقيق مصلحة المواطن.

الفئات التي يتم مراجعة موقفها لحذفها من الدعم التمويني:

المقيمون داخل الكمبوندات السكنية.

أصحاب السيارات التي تزيد سعة محركاتها على 2000 سي سي.

من يتجاوز دخلهم الشهري 24 ألف جنيه.

أصحاب الحيازات الزراعية الكبيرة التي تصل إلى 10 أفدنة.

الأسر التي لديها أبناء ملتحقون بمدارس دولية مرتفعة المصروفات.

من ثبت ارتكابهم مخالفات جسيمة مثل سرقة التيار الكهربائي.

بعض الحالات التي تمتلك أصولًا أو ممتلكات مرتفعة القيمة.

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