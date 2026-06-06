يتساءل العديد من المواطنين عن خطوات استخراج بدل فاقد أو تالف لبطاقة التموين، خاصة بعد إتاحة وزارة التموين والتجارة الداخلية هذه الخدمة إلكترونيا عبر منصة مصر الرقمية، في إطار جهود الدولة للتوسع في تقديم الخدمات الحكومية الرقمية وتسهيل الإجراءات على المواطنين دون الحاجة إلى التوجه إلى مكاتب التموين.

خطوات استخراج بدل فاقد أو تالف لبطاقة التموين

كيفية تفعيل بطاقة التموين بدل فاقد أو تالف

بعد استلام البطاقة الجديدة، يجب على المواطن إتمام إجراءات التفعيل والحصول على الرقم السري الخاص بها، وذلك من خلال إرسال رسالة نصية قصيرة (SMS) إلى الرقم 9136 من رقم الهاتف المحمول المسجل باسم صاحب البطاقة في قاعدة بيانات التموين.

وعقب إرسال الرسالة، يتلقى المواطن رسالة نصية تتضمن الرقم السري الخاص بالبطاقة وموعد بدء صرف المقررات التموينية.

وأوضحت وزارة التموين أن تفعيل البطاقة لصرف الخبز المدعم يتم خلال نحو 72 ساعة من استلام الرقم السري، ليتمكن المواطن من صرف حصته المقررة من الخبز والسلع التموينية بشكل طبيعي.

خطوات استخراج بدل فاقد أو تالف لبطاقة التموين

خطوات استخراج بدل فاقد أو تالف لبطاقة التموين

يمكن للمواطنين التقدم بطلب استخراج بدل فاقد أو تالف لبطاقة التموين من خلال منصة مصر الرقمية باتباع عدد من الخطوات البسيطة، والتي تشمل:

الدخول إلى منصة مصر الرقمية.

اختيار خدمات التموين .

الضغط على خدمة إصدار بدل فاقد أو تالف .

الاطلاع على الشروط والأحكام والموافقة عليها.

إدخال البيانات المطلوبة واستكمال إجراءات التقديم.

إرسال الطلب إلكترونيا ومتابعة حالته من خلال المنصة.

وأكدت وزارة التموين أن هذه الخدمة متاحة فقط لمالك البطاقة التموينية، وهو رب الأسرة المسجل على البطاقة، بشرط أن يكون من المستحقين للدعم التمويني وألا تنطبق عليه ضوابط الاستبعاد من منظومة الدعم.

خطوات استخراج بدل فاقد أو تالف لبطاقة التموين

الاستعلام عن بطاقة التموين عبر منصة مصر الرقمية

كما توفر منصة مصر الرقمية مجموعة من الخدمات التموينية الإلكترونية التي تتيح للمواطنين متابعة حالة بطاقاتهم والاستعلام عنها بسهولة، دون الحاجة إلى زيارة مكاتب التموين.

وللاستعلام عن البطاقة التموينية أو تفعيلها إلكترونيا، يتم اتباع الخطوات التالية:

تسجيل الدخول إلى منصة مصر الرقمية.

الضغط على دخول حسابي .

إدخال رقم الهاتف المحمول والرقم السري الخاص بالحساب.

اختيار خدمات التموين .

الضغط على خدمة تفعيل بطاقة التموين .

مراجعة البيانات الخاصة بالبطاقة التموينية.

الموافقة على الشروط والأحكام.

الضغط على التالي .

استلام كود التفعيل عبر الهاتف المحمول المسجل.

وتأتي هذه الخدمات ضمن خطة التحول الرقمي التي تنفذها الدولة بهدف تسهيل حصول المواطنين على الخدمات التموينية، وتقليل التكدس داخل المكاتب الحكومية، وتوفير الوقت والجهد للمستفيدين من منظومة الدعم.