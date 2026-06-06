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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تموين أسيوط: ضبط 2.5 طن أسمدة مدعمة قبل بيعها بالسوق السوداء في أبنوب| صور

تموين أسيوط يضبط 2.5 طن أسمدة مدعمة قبل بيعها بالسوق السوداء في أبنوب
تموين أسيوط يضبط 2.5 طن أسمدة مدعمة قبل بيعها بالسوق السوداء في أبنوب
إيهاب عمر

تمكنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة أسيوط، من ضبط 2.5 طن أسمدة زراعية مدعمة مخصصة للحيازات الزراعية، قبل إعادة بيعها في السوق السوداء بمركز أبنوب، خلال حملة تموينية شنتها إدارة تموين أبنوب.

أسفرت الحملة عن ضبط 51 شيكارة سماد مدعم مخصص للحيازات الزراعية، جرى حيازتها وتداولها بالمخالفة للقرارات المنظمة، بهدف التصرف فيها خارج المنظومة الرسمية وإعادة بيعها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.
وأكدت مديرية التموين أنه تم التحفظ على الكميات المضبوطة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة، تمهيدًا للعرض على النيابة العامة المختصة لمباشرة التحقيقات.

وشددت مديرية التموين والتجارة الداخلية بأسيوط على استمرار الحملات الرقابية المكثفة على الأسواق ومخازن السلع المدعمة، للتصدي لمحاولات التلاعب والاتجار غير المشروع، وضمان وصول الدعم لمستحقيه.

مديرية التموين والتجارة الداخلية أسيوط ضبط 25 طن أسمدة زراعية مخصصة للحيازات الزراعية السوق السوداء مركز أبنوب حملة تموينية إدارة تموين أبنوب الرقابة على الأسواق ضبط 51 شيكارة سماد مدعم

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