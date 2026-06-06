محافظ أسيوط: تحرير 621 محضرًا تموينيًا للمخابز البلدية والأسواق

أكد اللواء محمد علوان محافظ أسيوط استمرار تكثيف الحملات التموينية والرقابية بمختلف مراكز وأحياء المحافظة لضبط الأسواق ومتابعة توافر السلع الأساسية والتصدي لكافة صور الغش التجاري والتلاعب بالأسعار، حفاظًا على صحة المواطنين وضمان وصول الدعم لمستحقيه.

وأوضح محافظ أسيوط أن مديرية التموين والتجارة الداخلية بأسيوط برئاسة خالد محمد وكيل الوزارة، بالتنسيق مع الإدارات التموينية بالمراكز، شنت حملات تموينية مكثفة على مستوى المحافظة تنفيذًا لتوجيهاته بتشديد الرقابة على الأنشطة التموينية والأسواق والمخابز البلدية، مشيرًا إلى أن الحملات جاءت بقيادة المهندس خالد محمد أحمد وكيل وزارة التموين بأسيوط، وأسفرت عن تحرير 621 محضرًا متنوعًا للمخابز البلدية والأسواق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وأشار المحافظ إلى أن الحملات الرقابية في مجال الأسواق أسفرت عن ضبط 325 كيلو جرامًا من اللحوم والفراخ والكبدة واللحوم المفرومة والأسماك ومصنعات اللحوم غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وضبط مخبز قام بتجميع 320 بطاقة تموينية بالمخالفة للقانون، فضلًا عن ضبط كميات كبيرة من السلع الغذائية منتهية الصلاحية وأخرى مجهولة المصدر وبدون بيانات.

وأضاف أن الحملات تمكنت كذلك من ضبط كميات كبيرة من المبيدات الزراعية غير المسجلة والمحظور تداولها، وضبط 100 لتر من زيت الطعام المستعمل، وتجميع 14 شيكارة دقيق بلدي مدعم بدون وجه حق، بالإضافة إلى تحرير محاضر لمخابز تصرفت في 58 شيكارة دقيق بلدي مدعم بالمخالفة للقانون.

كما أسفرت الحملات أيضًا عن تحرير 13 محضرًا لبيع السجائر بأزيد من السعر الرسمي، و4 محاضر غلق لتجار تموينيين، و5 محاضر لعدم الإعلان عن أسعار المقررات التموينية، و5 محاضر لعدم الاحتفاظ بسجل التفتيش، و4 محاضر غلق لمستودعات بوتاجاز، و5 محاضر لعدم الإعلان عن أسعار أسطوانات البوتاجاز، و6 محاضر لمزاولة نشاط بدون ترخيص، و5 محاضر لعدم حمل شهادات صحية، فضلًا عن تحرير 33 محضرًا لعدم الإعلان عن الأسعار بالمحال التجارية والمطاعم والمقاهي.

وفي مجال المخابز البلدية، أسفرت الحملات عن تحرير 526 محضرًا متنوعًا للمخابز البلدية، شملت مخالفات نقص الوزن، وعدم مطابقة المواصفات، وعدم النظافة، وعدم وجود لوحة بيانات إعلانية، والتوقف الجزئي، وعدم وجود ميزان، والتصرف في كميات من الدقيق البلدي المدعم، وعدم إعطاء بون صرف للمواطنين.

وشدد اللواء محمد علوان على استمرار الحملات التموينية بشكل يومي بمختلف أنحاء المحافظة، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين، مؤكدًا أن المحافظة لن تتهاون مع أي ممارسات تضر بالمواطنين أو تمس منظومة الدعم، مع استمرار المتابعة الميدانية لضبط الأسواق وتحقيق الانضباط وحماية حقوق المستهلكين.