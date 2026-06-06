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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

رئيس جامعة أسيوط الأهلية: التوسع بالتدريب السريري لتخريج أطباء أسنان أكثر جاهزية

رئيس الجامعة الأهلية يتفقد مستشفى طب الأسنان الجامعي بأسيوط
رئيس الجامعة الأهلية يتفقد مستشفى طب الأسنان الجامعي بأسيوط
إيهاب عمر

أكد الدكتور محمد سيد إبراهيم، رئيس جامعة أسيوط الأهلية، حرص الجامعة على توسيع فرص التدريب العملي والتأهيل السريري لطلاب برنامج طب الأسنان، وتعزيز الاستفادة من الإمكانات الأكاديمية والطبية المتميزة بجامعة أسيوط، بما يسهم في إعداد خريجين يمتلكون المهارات العلمية والعملية القادرة على تلبية متطلبات سوق العمل.

جاء ذلك خلال زيارته إلى مستشفى طب الأسنان بجامعة أسيوط، في إطار دعم التعاون والتكامل بين جامعة أسيوط الأهلية وجامعة أسيوط، والتعرف على منظومة التدريب السريري والخدمات التعليمية المقدمة لطلاب برنامج طب الأسنان بالجامعة الأهلية، إلى جانب الاطلاع على الخدمات العلاجية التي تقدمها المستشفى للمواطنين.

وكان في استقبال رئيس الجامعة الدكتورة صفاء مرزوق تهامي، عميد كلية طب الأسنان بجامعة أسيوط، والدكتور محمد بدوي وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد ناهض وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور هشام الحلبي مدير المستشفى ، ودكتور زين شتات نائب مدير المستشفي، ودكتورة آمنة طه منسق برنامج طب الأسنان بالجامعة الأهلية، و منتصر حسين امين الكلية.

وخلال الزيارة، استمع رئيس الجامعة إلى عرض حول آليات العمل بالمستشفى والخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمترددين عليها، فضلاً عن برامج التدريب السريري التي تتيح للطلاب اكتساب الخبرات العملية اللازمة وفق أحدث المعايير الأكاديمية والمهنية، بما يعزز جاهزيتهم لممارسة المهنة بكفاءة واقتدار.

وأشار الدكتور محمد سيد إبراهيم إلى أن جامعة أسيوط الأهلية تضع التدريب العملي في مقدمة أولوياتها، إيمانًا بأن بناء الكفاءات المهنية يبدأ من إتاحة بيئات تعليمية وتطبيقية متطورة للطلاب، مشيدًا بما تمتلكه مستشفى طب الأسنان من إمكانات وتجهيزات حديثة تسهم في دعم العملية التعليمية والتدريبية، وأثنى على الدور المجتمعي الذي تقوم به المستشفى من خلال تقديم خدمات علاجية متخصصة للمواطنين، بما يجسد رسالة الجامعات في خدمة المجتمع إلى جانب أدوارها التعليمية والبحثية.

ومن جانبها، أعربت الدكتورة صفاء مرزوق تهامي، عميد كلية طب الأسنان بجامعة أسيوط، عن تقديرها لزيارة رئيس جامعة أسيوط الأهلية، مؤكدة أن التعاون القائم بين جامعة أسيوط وجامعة أسيوط الأهلية يمثل نموذجًا ناجحًا للتكامل بين المؤسسات التعليمية، ويسهم في توفير بيئة تدريبية متميزة لطلاب طب الأسنان، بما ينعكس إيجابًا على مستوى الخريجين وجودة الخدمات الصحية المقدمة للمجتمع.

واختتمت الزيارة بالتأكيد على استمرار التنسيق والتعاون بين جامعة أسيوط الأهلية وجامعة أسيوط في مختلف المجالات الأكاديمية والتدريبية والبحثية، بما يحقق التكامل بين الجانبين ويعزز جودة العملية التعليمية، ويدعم جهود إعداد كوادر مؤهلة قادرة على الإسهام في تحقيق أهداف التنمية وخدمة المجتمع.

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