تحصين 150 كلبا بمدينة أسيوط الجديدة ضمن مبادرة مصر خالية من السعار 2030

واصل جهاز مدينة أسيوط الجديدة تنفيذ حملاته الميدانية لتحصين الكلاب الحرة ضد مرض السعار، ضمن المبادرة المصرية «مصر خالية من السعار 2030»، بالتنسيق مع مديرية الطب البيطري بمحافظة أسيوط والجمعية المصرية للرحمة بالحيوان «إيسما» والمجتمع المدني.

وأسفرت الحملة عن تحصين 150 كلبًا حرًا بعدد من المناطق والأحياء بمدينة أسيوط الجديدة، في إطار جهود الحد من انتشار الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان وتعزيز منظومة الصحة العامة.

وشارك في تنفيذ الحملة أعضاء بمجلس الأمناء ومتطوعون، إلى جانب فرق الطب البيطري، حيث تم توفير الكوادر والمستلزمات اللازمة لتنفيذ أعمال التحصين وفق الاشتراطات المعتمدة.

كما تضمنت الحملة تنفيذ أنشطة توعوية ميدانية لتعريف المواطنين بطرق التعامل الآمن مع الكلاب الحرة وأساليب الوقاية من حالات العقر والإجراءات الصحية الواجب اتباعها حال التعرض للإصابة.



وأكد المهندس أحمد محمود حسن، رئيس جهاز مدينة أسيوط الجديدة، أن الحملة تأتي ضمن خطة متكاملة للتعامل الحضاري مع ظاهرة الكلاب الحرة، مشيرًا إلى استمرار حملات التحصين والتوعية خلال الفترة المقبلة دعمًا لجهود الدولة لتحقيق مستهدف «مصر خالية من السعار 2030».