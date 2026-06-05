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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسيوط يترأس وفدًا رسميًا وشعبيًا لتقديم العزاء لأسر ضحايا حادث أبنوب| صور

محافظ أسيوط يترأس وفدًا رسميًا وشعبيًا لتقديم واجب العزاء لأسر ضحايا حادث أبنوب
محافظ أسيوط يترأس وفدًا رسميًا وشعبيًا لتقديم واجب العزاء لأسر ضحايا حادث أبنوب
إيهاب عمر

ترأس اللواء محمد علوان محافظ أسيوط وفدًا ضم عددًا من القيادات الدينية والتنفيذية والشعبية، من مشايخ الأوقاف والقساوسة، إلى جانب أعضاء بمجلسي النواب والشيوخ، لتقديم واجب العزاء والمواساة لأسر ضحايا الحادث الذي شهدته مدينة أبنوب، في لفتة تعكس قيم التكاتف والتلاحم المجتمعي وضم الوفد الدكتور مينا عماد نائب المحافظ، و خالد عبدالرؤوف سكرتير عام المحافظة، واللواء محمد سليم السكرتير العام المساعد، ومصطفى العطيفي رئيس مركز ومدينة أبنوب، حيث حرص الجميع على مشاركة أسر الضحايا أحزانهم والتعبير عن خالص التعازي وصادق المواساة.

وأكد اللواء محمد علوان أن المحافظة تضع في مقدمة أولوياتها تقديم مختلف أوجه الدعم والرعاية لهم، ومتابعة احتياجاتها الإنسانية والاجتماعية، مشددًا على أن أجهزة المحافظة لن تدخر جهدًا في تقديم المساندة اللازمة لهم، مؤكدًا أن روح التضامن التي يتميز بها أبناء أسيوط تمثل نموذجًا مشرفًا للتكاتف والتراحم وقت الشدائد. وأشاد المحافظ بما أظهره أهالي الضحايا من وعي ومسؤولية مجتمعية، وجهود مخلصة للحفاظ على حالة التماسك المجتمعي وترسيخ قيم التسامح والتآخي، مثمنًا الدور الوطني الذي قامت به اللجنة العليا للمصالحات بالأزهر الشريف، وما بذلته من جهود لدعم مساعي التهدئة وتعزيز السلم المجتمعي، بما يعكس أصالة المجتمع المصري وحرصه الدائم على وحدة الصف.

وجدد محافظ أسيوط خالص تعازيه ومواساته لأسر الضحايا، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته، وأن يسكنهم فسيح جناته، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان. كان المحافظ قد تابع منذ اللحظات الأولى للحادث أوضاع المصابين واطمأن على مستوى الرعاية الطبية المقدمة لهم، حتى تماثلوا جميعًا للشفاء بعد استقرار حالتهم الصحية.

أسيوط محافظ أسيوط القيادات الدينية مشايخ الأوقاف القساوسة أسر ضحايا الحادث مدينة أبنوب أسر الضحايا

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