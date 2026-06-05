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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسيوط: إزالة 34 تعديا على أراضي زراعية وأملاك دولة ومتغيرات مكانية

إزالة التعديات بأسيوط
إزالة التعديات بأسيوط
إيهاب عمر

أعلن اللواء محمد علوان محافظ أسيوط، إزالة 34 حالة تعدي على أراضي زراعية وأملاك دولة ومتغيرات مكانية بمختلف مراكز المحافظة، وذلك في إطار تنفيذ المرحلة الثانية من الموجة الـ29 لإزالة التعديات، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالحفاظ على أراضي الدولة والتصدي لكافة أشكال البناء المخالف والتعديات على الأراضي الزراعية.

وأوضح محافظ أسيوط أن الحملات المكثفة التي نفذتها الوحدات المحلية للمراكز والأحياء، بالتنسيق مع الجهات المعنية وجهات الولاية، أسفرت عن إزالة 10 حالات تعدي على أراضي أملاك الدولة بمساحة 654 متر مربع، وحالتي تعدي على أراضي زراعية بمساحة قيراط و4 أسهم، فضلًا عن إزالة 22 حالة متغير مكاني على مساحة 1115 متر مربع مباني و8 أسهم زراعية، وذلك ضمن الجهود المستمرة لتحقيق المستهدفات المحددة للموجة الحالية والتعامل الفوري مع المخالفات في مهدها.

وأكد اللواء محمد علوان أن الدولة مستمرة في تنفيذ خطتها لاسترداد حقوقها والحفاظ على الرقعة الزراعية، من خلال تطبيق القانون بكل حسم والتصدي لأي محاولات للتعدي على أراضي أملاك الدولة أو الأراضي الزراعية أو إقامة مباني مخالفة دون ترخيص، مشددًا على أن الحفاظ على مقدرات الدولة مسؤولية مشتركة تتطلب تضافر جهود جميع الجهات المعنية.

وأشار المحافظ إلى المتابعة اليومية لسير أعمال الإزالة بمختلف مراكز ومدن المحافظة وفق البرنامج الزمني المحدد للموجة الـ29، لافتًا إلى وجود تنسيق كامل بين الأجهزة التنفيذية وجهات الولاية والجهات المختصة لضمان استرداد حقوق الدولة والحفاظ على الأراضي الزراعية، تنفيذًا لتوجيهات اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة.

وأضاف أن الأجهزة التنفيذية تتخذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين دون تهاون، مؤكدًا استمرار حملات الرصد والمتابعة والتعامل الفوري مع أي مخالفات جديدة يتم رصدها.

وجدد محافظ أسيوط دعوته للمواطنين إلى الالتزام بالقوانين والضوابط المنظمة للبناء، والحفاظ على الأراضي الزراعية وعدم التعدي عليها، والتعاون مع الأجهزة التنفيذية بالإبلاغ عن أي مخالفات أو حالات تعدي من خلال الخط الساخن (114).

يُذكر أن الموجة الـ29 لإزالة التعديات تُنفذ على ثلاث مراحل متتالية، حيث جرى تنفيذ المرحلة الأولى خلال الفترة من 2 إلى 22 مايو الماضي، فيما تتواصل أعمال المرحلة الثانية خلال الفترة من 30 مايو حتى 19 يونيو 2026، على أن تنطلق المرحلة الثالثة خلال الفترة من 27 يونيو وحتى 17 يوليو 2026.

أسيوط محافظ أسيوط إزالة 34 حالة تعدي أراضي زراعية أملاك دولة متغيرات مكانية الموجة الـ29 لإزالة التعديات البناء المخالف التعديات على الأراضي الزراعية إزالة 10 حالات تعدي إزالة 22 حالة متغير مكاني

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