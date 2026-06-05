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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسيوط يطمئن على كفاءة تشغيل محطة المياه بقرية المعصرة

محافظ أسيوط
محافظ أسيوط
إيهاب عمر

تفقد اللواء محمد علوان محافظ أسيوط، محطة المياه الارتوازية بقرية المعصرة التابعة لمركز الفتح، وذلك للاطمئنان على انتظام العمل وكفاءة تشغيل المحطة وجودة مياه الشرب المقدمة للمواطنين، في إطار المتابعة الميدانية المستمرة لمشروعات البنية الأساسية والخدمات الحيوية بمختلف مراكز وقرى المحافظة.

رافق محافظ أسيوط خلال الجولة محمد سليمان رئيس مركز ومدينة الفتح، حيث تفقد مكونات المحطة وآبارها الجوفية واطلع على آليات التشغيل ومعدلات الإنتاج، موجهاً بضرورة الحفاظ على كفاءة التشغيل وإجراء أعمال الصيانة الدورية لضمان استدامة الخدمة.

وأوضح محافظ أسيوط أن المحطة تتكون من 3 آبار جوفية تبلغ طاقة كل بئر 30 لترًا في الثانية، وتعمل جميعها جنبًا إلى جنب مع المحطة الطوابية لتوفير مياه الشرب لأهالي القرية والمناطق المخدومة، بما يسهم في تعزيز كميات المياه المنتجة وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.

وأشار المحافظ إلى أن منظومة المحطة تسهم في تأمين احتياجات ما يقرب من 50 ألف نسمة من سكان قرية المعصرة والمناطق المحيطة بها، بما يضمن استقرار الخدمة وتلبية الطلب المتزايد على مياه الشرب، خاصة خلال فترات الذروة وموسم الصيف.

وخلال جولته، اطمأن اللواء محمد علوان محافظ أسيوط على كفاءة تشغيل الطلمبات وانتظام عملها، كما تفقد المياه المنتجة من المحطة للتأكد من جودتها وصلاحيتها للاستخدام، وشرب كوبًا من المياه المنتجة بالمحطة للتأكيد على سلامتها ومطابقتها للمواصفات المطلوبة.

وأكد محافظ أسيوط استمرار المتابعة الميدانية الدورية لكافة محطات مياه الشرب والمنشآت الخدمية بالمحافظة، والعمل على رفع كفاءة المرافق وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، تنفيذًا لتوجيهات الدولة بالارتقاء بمستوى الخدمات الأساسية وتحقيق حياة كريمة للمواطنين في مختلف أنحاء المحافظة.

أسيوط محطة المياه الارتوازية مياه الشرب مشروعات البنية الأساسية محافظ أسيوط

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