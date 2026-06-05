محافظ أسيوط يتابع الخدمات المقدمة بوحدة طب الأسرة بقرية المعصرة

أجرى اللواء محمد علوان محافظ أسيوط، جولة ميدانية مفاجئة إلى وحدة طب الأسرة بقرية المعصرة التابعة لمركز الفتح، لمتابعة انتظام العمل والوقوف على مستوى الخدمات الطبية والرعاية الصحية المقدمة للمواطنين، وذلك في إطار جولاته الميدانية المستمرة لمتابعة أداء القطاعات الخدمية المختلفة والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لأهالي المحافظة.

رافق محافظ أسيوط خلال الجولة محمد سليمان رئيس مركز ومدينة الفتح، حيث تفقد أقسام الوحدة المختلفة، شملت الاستقبال ومعمل الطوارئ والصيدلية، واطمأن على توافر الأدوية والمستلزمات الطبية ولبن الأطفال، موجهاً بضرورة الحفاظ على المخزون الاستراتيجي وضمان توفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين بصورة مستمرة.

كما تابع محافظ أسيوط سير العمل بعيادة تنظيم الأسرة وعيادة المشورة، واطلع على معدلات التردد والخدمات المقدمة للمترددين على الوحدة، مؤكداً أهمية تقديم خدمات صحية متميزة تتسم بالكفاءة والجودة، مع حسن استقبال المواطنين والتعامل الفوري مع احتياجاتهم.

وشملت الجولة متابعة أعمال الأقسام المختلفة داخل الوحدة الصحية، حيث استمع المحافظ إلى شرح حول الفحوصات والخدمات الطبية المقدمة للمرضى، موجهاً بالالتزام الكامل بمعايير الجودة وتحسين مستوى الأداء بما ينعكس إيجاباً على جودة الخدمة الصحية.

وخلال جولته، التقى المحافظ بعدد من المواطنين والمترددين على الوحدة الصحية، واستمع إلى آرائهم وملاحظاتهم بشأن مستوى الخدمات المقدمة، مؤكداً حرص المحافظة على المتابعة المستمرة للمنشآت الصحية وتطوير منظومة العمل بها بما يضمن تقديم خدمات طبية لائقة تلبي احتياجات المواطنين.

وأكد محافظ أسيوط ضرورة الحفاظ على النظافة العامة داخل الوحدة ومحيطها، والالتزام بإجراءات مكافحة العدوى وتوفير بيئة صحية آمنة للمرضى والمترددين، مشدداً على استمرار الجولات الميدانية المفاجئة لمتابعة انتظام العمل بالمنشآت الصحية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بمختلف قرى ومراكز المحافظة.