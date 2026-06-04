محافظ أسيوط: إزالة 16 حالة تعدي على أراضي زراعية وأملاك دولة ومتغيرات مكانية

أعلن اللواء محمد علوان محافظ أسيوط، إزالة 16 حالة تعدي على أراضٍ زراعية وأملاك دولة ومتغيرات مكانية بمختلف مراكز المحافظة، وذلك في إطار تنفيذ المرحلة الثانية من الموجة الـ29 لإزالة التعديات، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالحفاظ على أراضي الدولة والتصدي الحاسم لمخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية.

وأوضح المحافظ أن الحملات المكثفة التي نفذتها الوحدات المحلية للمراكز والأحياء، بالتنسيق مع الجهات المعنية وجهات الولاية، أسفرت عن إزالة حالتي تعدٍ على أراضي أملاك الدولة بمساحة 320 متر مربع، و11 حالة تعدي على أراضي زراعية بمساحة 9 قراريط و23 سهم، بالإضافة إلى إزالة 3 حالات متغيرات مكانية على مساحة 173 متر مربع، وذلك ضمن الجهود المستمرة لتنفيذ المستهدفات المقررة للموجة الحالية والتعامل الفوري مع المخالفات في مهدها.

وأكد اللواء محمد علوان أن المحافظة تتابع بشكل يومي معدلات تنفيذ حملات الإزالة بمختلف المراكز والمدن، مشيرًا إلى وجود تنسيق كامل بين الأجهزة التنفيذية والجهات المختصة لضمان استرداد حقوق الدولة والحفاظ على الرقعة الزراعية، تنفيذًا لتوجيهات اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة.

وشدد محافظ أسيوط على استمرار التعامل بكل حسم مع أي محاولات جديدة للتعدي على الأراضي الزراعية أو أراضي أملاك الدولة أو إقامة مباني مخالفة دون ترخيص، مؤكدًا أن الدولة ماضية في فرض سيادة القانون واسترداد الأراضي المتعدي عليها بما يحافظ على مقدرات الوطن وحقوق الأجيال القادمة.

وأضاف أن حملات الإزالة تُنفذ وفق البرنامج الزمني المحدد للموجة الـ29، مع اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وعدم التهاون مع أي مخالفة يتم رصدها.

وجدد المحافظ دعوته للمواطنين إلى الالتزام بالقوانين والاشتراطات المنظمة للبناء، والحفاظ على الأراضي الزراعية وعدم التعدي عليها، والتعاون مع الأجهزة التنفيذية من خلال الإبلاغ عن أي مخالفات أو حالات تعدٍ عبر الخط الساخن (114).

يُذكر أن الموجة الـ29 لإزالة التعديات تُنفذ على ثلاث مراحل متتالية، حيث جرى تنفيذ المرحلة الأولى خلال الفترة من 2 إلى 22 مايو الماضي، فيما تستمر أعمال المرحلة الثانية خلال الفترة من 30 مايو حتى 19 يونيو 2026، على أن تنطلق المرحلة الثالثة في الفترة من 27 يونيو وحتى 17 يوليو 2026.