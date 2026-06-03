تجهيز 264 لجنة.. وكيل تعليم أسيوط يعلن نهو كافة الاستعدادات لاستقبال امتحانات الإعدادية

أعلن محمد إبراهيم دسوقى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط عن نهو كافة الاستعدادات لاستقبال امتحانات الشهادة الإعدادية العامة للفصل الدراسى الثانى للعام الدراسى 2025/2026 والانتهاء من تجهيز 264 لجنة والتى ستنطلق السبت وتنتهى الخميس 11 يونيو بكافة الإدارات التعليمية بالمحافظة تنفيذا لتوجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى واللواء محمد علوان محافظ أسيوط .



وأشار وكيل الوزارة - فى تصريحات صحفية له اليوم - إلى متابعته المستمرة والميدانية للمدارس بكافة الإدارات التعليمية بالمحافظة والجولات الميدانية لمديرى الإدارات للوقوف على الاستعدادات النهائية لاستقبال امتحانات الفصل الدراسى الثانى للشهادة الاعدادية العامة ،لافتا إلى أن عدد الطلاب المقيدين لاداء امتحان الشهادة الاعدادية بلغ 78 ألف و508 طالب وطالبة ويؤدون الامتحان فى عدد 264 لجنة موزعة على مدارس 11 إدارة تعليمية على مستوى المحافظة.



واكد "دسوقى" على جاهزية جميع مدارس المحافظة لاستقبال امتحانات الشهادة الاعدادية وتجهيز كافة اللجان لاستقبال الطلاب يوم السبت الموافق 6 يونيو وحتى انتهاء الامتحانات ، لافتا إلى تجهيز كافة اللجان لاستقبال الطلاب و الملاحظين ورؤساء اللجان وتوفير مناخ أمن لأداء الامتحانات مع التنسيق مع مديرية الأمن لتأمين كافة اللجان وحرصا على انتظام أعمال توزيع صناديق الأسئلة على الادارات التعليمية واللجان حتى تسليم مظاريف اوراق الإجابة لكنترول الشهادة الاعدادية بالإضافة إلى تأمين اللجان.



وأوضح وكيل الوزارة أنه عقد عدة اجتماعات مع مسؤولى لجنة الإدارة للشهادة الاعدادية العامة برئاسة امجد عزت رئيس اللجنة للتأكد على سرعة توزيع انتدابات رؤساء اللجان و الملاحظين على المدارس وفقا للضوابط المنظمة لذلك وتوزيع التكليفات والتوجيهات على مسؤولى غرف العمليات وموجهى عموم المواد الدراسية ، فضلا عن لقاء مديرى الإدارات التعليمية و وكلاء الإدارات وموجهى المواد الدراسية ومديرى المراحل بالادارات التعليمية ومسؤولى غرف عمليات الامتحانات للتشديد على ضرورة تنفيذ التعليمات والقرارات الخاصة بأعمال الامتحانات وتحقيق الانضباط الكامل داخل اللجان وحتى انتهاء أعمال الامتحانات والتصدى لكافة اشكال الغش واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية تجاه المخالفين.