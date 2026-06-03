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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسيوط: إزالة 24 حالة تعد على أراضي أملاك الدولة

إزالة التعديات بأسيوط
إزالة التعديات بأسيوط
إيهاب عمر

أكد اللواء محمد علوان محافظ أسيوط استمرار جهود المحافظة في تنفيذ المرحلة الثانية من الموجة الـ29 لإزالة التعديات، من خلال التنسيق الكامل بين الأجهزة التنفيذية وجهات الولاية المختلفة، لتحقيق المستهدفات المقررة واسترداد حقوق الدولة والحفاظ على الرقعة الزراعية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بمواجهة كافة أشكال التعديات ومخالفات البناء.

وأوضح محافظ أسيوط أن الحملات المكثفة التي نفذتها الوحدات المحلية للمراكز والأحياء أسفرت عن إزالة 24 حالة تعدي على أراضي أملاك الدولة ومتغيرات مكانية، شملت إزالة 22 حالة تعدي على أراضي أملاك الدولة بمساحة 176 متر مربع و18 سهم زراعي، بالإضافة إلى إزالة حالتين لمتغيرات مكانية على مساحة 160 متر مربع مباني، وذلك في إطار تنفيذ المستهدف من المرحلة الحالية والتعامل الفوري مع المخالفات في مهدها.

وأشار محافظ أسيوط إلى أن الأجهزة التنفيذية تواصل المتابعة اليومية لمعدلات الإنجاز بمختلف مراكز ومدن المحافظة، مع التصدي الحاسم لأي محاولات جديدة للتعدي على الأراضي الزراعية أو أراضي أملاك الدولة أو مخالفات البناء، حفاظًا على الرقعة الزراعية وصونًا لحقوق الدولة، مؤكدًا أن المحافظة مستمرة في تنفيذ خططها لاسترداد الأراضي المتعدى عليها وفرض سيادة القانون بكل حزم.

وأضاف اللواء محمد علوان أن حملات الإزالة تُنفذ وفق البرنامج الزمني المحدد للموجة الـ29، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين، بما يعزز هيبة الدولة ويضمن الحفاظ على مقدراتها وحقوق الأجيال القادمة.

وجدد محافظ أسيوط دعوته للمواطنين إلى الالتزام بالقوانين والضوابط المنظمة للبناء، والحفاظ على الأراضي الزراعية وعدم التعدي عليها، والتعاون مع الأجهزة التنفيذية بالإبلاغ عن أي حالات تعدٍ أو مخالفات من خلال الخط الساخن (114).

يُذكر أن الموجة الـ29 لإزالة التعديات تُنفذ على ثلاث مراحل متتالية، حيث جرى تنفيذ المرحلة الأولى خلال الفترة من 2 إلى 22 مايو الماضي، فيما تتواصل أعمال المرحلة الثانية خلال الفترة من 30 مايو حتى 19 يونيو 2026، على أن تبدأ المرحلة الثالثة في الفترة من 27 يونيو وحتى 17 يوليو 2026، وذلك تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة.

أسيوط الموجة الـ29 لإزالة التعديات الرقعة الزراعية مخالفات البناء التعديات إزالة 24 حالة تعدي إزالة 22 حالة تعدي

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