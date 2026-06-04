محافظ أسيوط: متابعة مستمرة لمشروعات حياة كريمة بقرية أولاد إلياس | صور

أكد اللواء محمد علوان محافظ أسيوط أهمية المتابعة الميدانية المستمرة لمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" الجاري تنفيذها بقرى ومراكز المحافظة، والعمل على تذليل أية معوقات قد تواجه التنفيذ، بما يضمن الانتهاء من المشروعات وفق الجداول الزمنية المحددة ودخولها الخدمة لخدمة المواطنين.

وأوضح محافظ أسيوط أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة صدفا برئاسة هاني محمد تتابع بشكل دوري الأعمال الجارية بمشروعات قرية أولاد إلياس والتي تشهد تقدمًا ملحوظًا، حيث اقتربت محطة الصرف الصحي الرئيسية بالقرية من مراحلها النهائية، ويجري استكمال أعمال برمجة اللوحات الإلكترونية وأنظمة التشغيل تمهيدًا للتشغيل والاستلام وفق الاشتراطات الفنية المقررة.

وأشار المحافظ إلى استمرار العمل بمحطة الصرف الصحي بكيمان سعيد لاستكمال المتطلبات الفنية اللازمة وتلافي الملاحظات تمهيدًا للتسليم النهائي، بما يسهم في تحسين خدمات الصرف الصحي المقدمة للأهالي ورفع كفاءة البنية التحتية بالقرية.

وأضاف اللواء محمد علوان أن الوحدة الصحية بأولاد إلياس تحظى بمتابعة مستمرة لاستيفاء الملاحظات الفنية المطلوبة واستكمال إجراءات المعاينة والتسليم، بما يضمن تقديم خدمات صحية لائقة للمواطنين وفق معايير الجودة والكفاءة.

وشدد محافظ أسيوط على ضرورة رفع معدلات الأداء وتسريع وتيرة العمل بمختلف مشروعات المبادرة الرئاسية، والانتهاء من كافة الملاحظات الفنية في أسرع وقت، مؤكدًا أن "حياة كريمة" تمثل نقلة نوعية غير مسبوقة في تطوير الريف المصري وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق التنمية المستدامة بالقرى الأكثر احتياجًا.