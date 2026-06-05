خلال جولة مفاجئة بالفتح.. محافظ أسيوط يضبط مخالفة نقص وزن بمخبز بلدي بالمعصرة

أجرى اللواء محمد علوان محافظ أسيوط، جولة ميدانية مفاجئة بمركز الفتح، تفقد خلالها أحد المخابز البلدية بقرية المعصرة ومحطة وقود بقرية الواسطى، لمتابعة انتظام العمل والوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ومدى الالتزام بالاشتراطات التموينية ومعايير السلامة والصحة المهنية.

واستهل المحافظ جولته بتفقد مخبز بلدي بقرية المعصرة، حيث تابع مراحل إنتاج الخبز المدعم ووجه بوزن عينات عشوائية من الأرغفة للتأكد من مطابقتها للأوزان والمواصفات المقررة، وأسفرت أعمال الفحص عن رصد نقص في وزن الرغيف، وعلى الفور تم تحرير محضر بالمخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأكد اللواء محمد علوان أن المحافظة تواصل تنفيذ حملات رقابية مفاجئة على المخابز والمنشآت التموينية لضمان حصول المواطنين على حقوقهم كاملة، والتصدي لأي ممارسات أو مخالفات تؤثر على جودة الخدمات المقدمة.

وخلال جولته بقرية المعصرة، التقى المحافظ عددًا من المواطنين واستمع إلى مطالبهم وشكاواهم، موجهاً الجهات التنفيذية المختصة بسرعة دراستها والعمل على إيجاد الحلول المناسبة لها، كما وجه برفع المخلفات المتراكمة بجوار الوحدة الصحية وتحسين مستوى النظافة بالموقع، وكلف رئيس مركز ومدينة الفتح بتوفير سيارة كسح لخدمة أهالي القرية استجابة لأحد مطالب المواطنين. كما حرص المحافظ على متابعة التزام سيارات السرفيس بالتعريفة المقررة، حيث استوقف إحدى السيارات وسأل المواطنين عن قيمة الأجرة للتأكد من الالتزام بالتعريفة الرسمية وعدم وجود أية زيادات غير قانونية.

كما تفقد محافظ أسيوط محطة وقود بقرية الواسطى، حيث رصد عددًا من الملاحظات المتعلقة باشتراطات السلامة والصحة المهنية، من بينها عدم جاهزية بعض طفايات الحريق وعدم تدريب العاملين على التعامل مع معدات الإطفاء وحالات الطوارئ.

ووجه المحافظ بسرعة تلافي الملاحظات التي تم رصدها، مع مراجعة اشتراطات السلامة والصحة المهنية بالمحطة واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة المواطنين والعاملين، مشددًا على استمرار الجولات الميدانية المفاجئة لمتابعة مستوى الخدمات ورصد أية مخالفات والتعامل معها بكل حسم.