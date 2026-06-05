محافظ أسيوط: رفع المخلفات والقمامة خلال حملات نظافة بمركز أبنوب

أكد اللواء محمد علوان محافظ أسيوط على مواصلة أعمال رفع المخلفات والقمامة من الشوارع والميادين مستمرة بالمراكز والأحياء ضمن الجهود المبذولة لرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالقطاعات المختلفة وتوفير بيئة نظيفة للمواطنين تنفيذاً لتوجيهات الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتحقيقاً لرؤية مصر2030 وخطة التنمية المستدامة.

وأوضح محافظ أسيوط أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبنوب برئاسة مصطفى علي رئيس المركز قامت بتكثيف أعمال النظافة ورفع المخلفات والقمامة بعدد من الشوارع والميادين وأماكن التجميع وأمام المدارس والمصالح الحكومية بمدينة أبنوب والقرى التابعة للمركز ونقلها إلى الأماكن المخصصة بعيداً عن الكتلة السكنية حفاظاً على نظافة البيئة وصحة المواطنين وعدم انتشار الأمراض وإعادة الواجهة الحضارية للمحافظة لسابق عهدها بالشكل اللائق.

وأضاف المحافظ إنه تم رفع ونقل حوالي 60 طن تقريباً من نواتج الحملة التي استهدفت نطاق الوحدة المحلية لقرية الحمام إلى جانب تسوية وتمهيد الطرق غير المرصوفة لتسهيل حركة المواطنين وذلك بمتابعة نائب رئيس المركز، ونادر مرزوق رئيس القرية ومشاركة مسئولي قطاع النظافة والمشرفين والعمال وباستخدام معدات الحملة الميكانيكية للوحدات المحلية ضمن الجهود المبذولة للارتقاء بمنظومة النظافة وفقاً للإمكانات المتاحة.

تجدر الإشارة إلى أن محافظة أسيوط خصصت خطوطًا ساخنة بغرفة العمليات المركزية لتلقي شكاوى المواطنين على مدار الساعة على أرقام (114) و(2135858/ 088) و(2135727/ 088) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء.