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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

هدوء وانضباط.. محافظ أسيوط يتفقد لجان امتحانات الشهادة الإعدادية

محافظ أسيوط يتفقد لجان امتحانات الشهادة الإعدادية بمدرستي ناصر الثانوية العسكرية وناصر الإعدادية بنين
محافظ أسيوط يتفقد لجان امتحانات الشهادة الإعدادية بمدرستي ناصر الثانوية العسكرية وناصر الإعدادية بنين
إيهاب عمر

أجرى اللواء محمد علوان محافظ أسيوط، صباح اليوم، جولة ميدانية لتفقد لجان امتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2025/2026 بمدرستي ناصر الثانوية العسكرية بنين وناصر الإعدادية بنين بحي شرق مدينة أسيوط، للاطمئنان على انتظام سير الامتحانات وتوفير الأجواء المناسبة للطلاب لأداء الامتحانات في هدوء وانضباط، وذلك في إطار متابعته المستمرة للعملية التعليمية وحرصه على ضمان انتظام اللجان بمختلف الإدارات التعليمية على مستوى المحافظة.

رافق المحافظ خلال الجولة محمد إبراهيم دسوقي وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، وأبوالعيون إبراهيم رئيس حي شرق مدينة أسيوط.

وتفقد محافظ أسيوط عددًا من اللجان الامتحانية داخل المدرستين، واطمأن على مستوى الانضباط وتوافر سبل الراحة للطلاب، كما حرص على الاستماع إلى آرائهم بشأن الامتحانات ومدى وضوح الأسئلة ومطابقتها للمناهج الدراسية، موجهًا بتهيئة المناخ الملائم الذي يساعد الطلاب على أداء الامتحانات بسهولة ويسر.

وأكد اللواء محمد علوان أن المحافظة سخرت كافة إمكاناتها بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم وجميع الجهات المعنية لضمان انتظام أعمال الامتحانات وتوفير المناخ المناسب للطلاب، مشددًا على ضرورة الالتزام الكامل بالتعليمات المنظمة لأعمال الامتحانات والتصدي لأي محاولات للغش بكل حزم، حفاظًا على مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

وأوضح المحافظ أن إجمالي عدد الطلاب الذين لهم حق أداء امتحانات الشهادة الإعدادية العامة للعام الدراسي 2025/2026 بلغ 79 ألفًا و61 طالبًا وطالبة من النظاميين والمنازل، موزعين على 264 لجنة امتحانية بالإدارات التعليمية الـ11 على مستوى المحافظة.

وأشار محافظ أسيوط إلى انعقاد غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة على مدار الساعة وربطها بغرف العمليات الفرعية بالمراكز والأحياء ومديرية التربية والتعليم لمتابعة سير الامتحانات أولًا بأول والتعامل الفوري مع أية ملاحظات أو معوقات قد تطرأ، بما يضمن انتظام العملية الامتحانية وتحقيق أعلى درجات الانضباط داخل اللجان.

وفي ختام جولته، وجه اللواء محمد علوان محافظ أسيوط رسالة دعم وتحفيز للطلاب، متمنيًا لهم التوفيق والنجاح، ومؤكدًا أن الدولة تولي العملية التعليمية اهتمامًا كبيرًا باعتبارها الركيزة الأساسية لبناء الأجيال وصناعة المستقبل.

ومن جانبه، أكد محمد إبراهيم دسوقي وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، أن جميع اللجان الامتحانية شهدت انتظامًا كاملًا منذ بدء الامتحانات، دون رصد أية معوقات تؤثر على سير العمل، مشيرًا إلى المتابعة المستمرة من خلال غرف العمليات والتنسيق الدائم مع الإدارات التعليمية لضمان توفير الأجواء المناسبة للطلاب والالتزام الكامل بضوابط وتعليمات الامتحانات.

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