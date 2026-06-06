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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسيوط يعلن رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة تقلبات الطقس ونشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة

اللواء محمد علوان محافظ أسيوط
اللواء محمد علوان محافظ أسيوط
إيهاب عمر

أعلن اللواء محمد علوان محافظ أسيوط، رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع الأجهزة التنفيذية والوحدات المحلية ومديريات الخدمات بمختلف مراكز المحافظة، وذلك في ضوء التحذيرات الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية بشأن تعرض المحافظة لنشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة، بما قد يؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية ببعض المناطق، اعتبارًا من مساء اليوم وحتى تحسن الأحوال الجوية.

وأكد محافظ أسيوط أن غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة، بالتنسيق مع مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، تتابع تطورات الحالة الجوية على مدار الساعة، لرصد أي مستجدات والتعامل الفوري مع أية طوارئ، بالتنسيق الكامل مع الجهات المعنية.

ووجه المحافظ رؤساء المراكز والمدن والأحياء برفع درجة الجاهزية القصوى، ومراجعة خطط الطوارئ والتأكد من جاهزية المعدات وفرق التدخل السريع، مع اتخاذ كافة التدابير والإجراءات الاحترازية اللازمة للتعامل مع الآثار المحتملة لنشاط الرياح والحفاظ على سلامة المواطنين.

كما شدد اللواء محمد علوان على أهمية تعزيز التنسيق بين مختلف الجهات التنفيذية والخدمية، ورفع درجة الاستعداد بإدارات المرور والحماية المدنية والإسعاف، لضمان سرعة الاستجابة والتعامل الفوري مع أي بلاغات أو مستجدات قد تطرأ نتيجة سوء الأحوال الجوية.

وناشد محافظ أسيوط المواطنين ضرورة الالتزام بالإرشادات الوقائية، وتجنب الوقوف أسفل الأشجار أو اللوحات الإعلانية وأعمدة الإنارة أثناء نشاط الرياح، مع توخي الحذر أثناء القيادة على الطرق، خاصة مع احتمالات انخفاض الرؤية الأفقية، واتباع تعليمات المرور، والإبلاغ عن أي حالات طارئة أو أعطال من خلال الخط الساخن (114) أو عبر الرقمين (088/2135858) و(088/2135727).

وأكد المحافظ أن جميع أجهزة المحافظة في حالة جاهزية كاملة للتعامل مع أي طارئ، مشددًا على أن الحفاظ على سلامة المواطنين يأتي على رأس أولويات الدولة.

أسيوط الوحدات المحلية الهيئة العامة للأرصاد الجوية نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة الأحوال الجوية غرفة العمليات

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