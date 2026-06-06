مدبولي يفتتح محطة تموين سيارات محافظة القاهرة المحوكمة

افتتح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، محطة تمويل الأتوبيسات المحوكمة التابعة لهيئة النقل العام بالقاهرة، بتكلفة ٥٢ مليون جنيه على مساحة ٣٠١٧ متر .

واستمع رئيس الوزراء ، لشرح حول تطوير وإنشاء محطة تموين هيئة النقل العام والهدف منها .

وتفقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، في قطوقت سابقي غرفة التحكم بمقر هيئة النقل العام بالقاهرة .

واستمع رئيس الوزراء ، إلى شرح حول منظومة النقل العام المميكنة ومسبوقة الدفع، حيث يظهر للمراقبين خط سير السيارة وعدد الركاب والإجراءات اللحظية.

وإنشاء النقل العام ١٩٦٤ وتقوم بنقل حوالى مليون راكب يومياً على مستوى القاهرة الكبرى من خلال ( ٢٥٠٠) أتوبيس و ( ١٨٠٠) مينى باص تابع لمشروع شركات النقل الجماعى

وتقوم هيئة النقل العام بالقاهرة بأعمال تطوير اسطولها بصورة مستمرة حيث تمت اضافة وتحويل أتوبيسات الهيئة للعمل بالغاز الطبيعى بدلاً من السولار إضافة أتوبيسات جديدة تعمل بالكهرباء بعدد ١٠٠ اتوبيس ضمن مشروع تحسين جودة هواء القاهرة بتمويل من البنك الدولى

وتطوير الأتوبيس النهرى ( اضافة عدد ( ٨ ) وحدات نهرية جديدة (سولار - كهرباء)) ومشروع التحصيل المسبق لتعريفة الركوب ( تحويل عدد ( ١٨٠٠ ) أتوبيس من التحصيل النقدى إلى التحصيل المسبق على ثلاث مراحل )