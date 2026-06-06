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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

شبه نقدي.. أخبار تهم المصريين بشأن صرف التموين يكشفها أحمد موسى

أحمد موسى
أحمد موسى
هاني حسين

كشف الإعلامي أحمد موسى، تفاصيل هامة عن الدعم النقدي المقرر تطبيقه خلال الفترة المقبلة، مردفًا: «الناس كتير عندها لبس كبير في مفهوم الدعم النقدي أو شبه النقدي، عاوز الناس تفهم الأول بعدين تكلم، البطاقة اللي مع حضرتك دي، هيكون فيها الفلوس، ولن يتم تقديم أي أموال نقدية للمواطنين في منظومة التموين».

وأضاف أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، قائلًا: «في الدعم النقدي هيكون لكل صاحب بطاقة كارت ذكي، هيتم تحويل القيمة النقدية للمواطن، والمواطن له حرية الاختيار في السلع التي يحتاجها، عاوز تشتري زيت اشتري، اشتري فراخ هات، الدولة مش هتلغي الدعم».

وتابع أحمد موسى: «أنت عارف أن الدولة حريصة على زيادة قيمة الدعم المقدم للمواطنين، طيب أنت عارف الموازنة الجديدة للسنة المالية المقبلة دعم السلع التموينية يصل لـ180 مليار جنيه، ويقولك الدولة مش بتدعم، طيب دعم السلع التموينية في السنة المالية الحالية وصل لـ160 مليار  جنيه».

وأردف أحمد موسى: «وزارة التموين والدولة جاهزين لتطبيق فكرة الدعم النقدي، كمان سعر الرغيف في منظومة التموين يكلف الدولة من 137 لـ150 قرش»

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