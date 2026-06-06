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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تحرير 400 محضر لمخالفات تموينية وبيئية خلال حملات في بني سويف

تموين بني سويف
تموين بني سويف
بني سويف : محمد عبدالحليم

نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية ببني سويف،برئاسة المهندس محمد عبد الرحمن، حملات رقابية مكثفة على الأسواق والمخابز والمنشآت التموينية بمختلف مراكز المحافظة، وذلك في إطار توجيهات اللواء عبد الله عبد العزيزمحافظ بني سويف، بتكثيف الرقابة التموينية وضبط الأسواق والتصدي لكافة صور الغش التجاري والتلاعب بالسلع المدعمة.

وأسفرت الحملات، التي تمت خلال الفترة من 30 مايو إلى 5 يونيو 2026، عن تحرير 429 محضرًا، شملت: 269 مخالفة للمخابز البلدية، و16 مخالفة لبدالين تموينيين ومشروع جمعيتي، إلى جانب 30 مخالفة بالأسواق العامة والغش التجاري، و8 مخالفات لبدء ومزاولة نشاط دون الحصول على ترخيص أو سجل تجاري، و32 مخالفة في مجال تداول المواد البترولية.

كما تم تحرير 46 مخالفة لعدم وجود شهادات صحية، و28 مخالفة لعدم الإعلان عن الأسعار، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، استمرارًا لجهود المديرية في إحكام الرقابة على الأسواق وحماية حقوق المواطنين.

بني سويف تموين بني سويف محافظة بني سويف

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