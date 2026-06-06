كورنيش النيل في بني سويف يتزين بـ ماراثون الدراجات الهوائية

شهد كورنيش النيل بمحافظة بني سويف، أمس الجمعة ، فعاليات ماراثون الدراجات الهوائية ضمن المبادرة القومية "لياقة المصريين"، بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للدراجات، وذلك في أجواء رياضية مميزة عكست حيوية شباب المحافظة وحرصهم على ممارسة الأنشطة الرياضية.



وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بأهمية استثمار طاقات الشباب وبناء الإنسان المصري بدنياً وعقلياً، والعمل على نشر الثقافة الرياضية وجعل ممارسة الرياضة أسلوب حياة يومياً، بما يسهم في تعزيز الصحة العامة والنشاط البدني بين المواطنين.

حيث شهدت الفعاليات مشاركة واسعة من الشباب والفتيات ورواد رياضة الدراجات، وانطلق المشاركون على كورنيش النيل في مشهد رياضي مميز، وسط أجواء من الحماس والتفاعل، بهدف دعم ممارسة الرياضة وتوسيع قاعدة المشاركة المجتمعية في الأنشطة الرياضية.

تأتي هذه الفعاليات تحت رعاية جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة، واللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف، وبإشراف هشام الجبالي مدير عام مديرية الشباب والرياضة، ونفذتها الإدارة المركزية للتنمية الرياضية بوزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع إدارة التنمية الرياضية بمديرية الشباب والرياضة ببني سويف ومنطقة الدراجات بالمحافظة.

وتابع فعاليات الماراثون الدكتور أبو الخير عبد التواب وكيل المديرية للرياضة، عبد الله سيف مدير إدارة التنمية الرياضية، والدكتور محمد عبد المنعم رئيس منطقة الدراجات، غادة شحاتة المدير التنفيذي لمنطقة الدراجات، والمنسق ك. رحاب جمعة، وبمشاركة المدربين سيد أحمد جابر، وضياء محمد نجيب، وأحمد علي.