بني سويف : أكثر من 65 ألف طالب يؤدون امتحاني الدراسات والتربية الدينية

تابع الدكتور محمود الفولي وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف، اليوم السبت، أعمال امتحانات الشهادة الإعدادية العامة والمهنية في يومها الثاني.



جاء ذلك في ضوء توجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وبناءً على تعليمات اللواء عبدالله عبدالعزيز محافظ بني سويف

حيث شهد اليوم الثاني من الامتحانات أداء أكثر من 65 ألف طالب وطالبة امتحاني الدراسات الاجتماعية والتربية الدينية داخل 333 لجنة امتحانية بمختلف الإدارات التعليمية على مستوى المحافظة.



واطمأن وكيل الوزارة، منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، على إجراءات تسليم أوراق الأسئلة من خلال غرفة العمليات المركزية بالمديرية، ومتابعة وصولها إلى اللجان في المواعيد المحددة، كما تابع انتظام العمل داخل اللجان وعدم وجود أي معوقات تؤثر على سير الامتحانات.



كما أجرى الدكتور محمود الفولي جولة ميدانية بعدد من اللجان الامتحانية بمدارس ( التل للتعليم الأساسي ، ولجنة مدرسة النور للمكفوفين ، الأمل للصم )، لمتابعة سير الامتحانات على أرض الواقع، والتأكد من الالتزام بالتعليمات والضوابط المنظمة لأعمال الامتحانات، وتوفير الأجواء المناسبة للطلاب.



وأكد وكيل الوزارة ضرورة الالتزام الكامل بالتعليمات المنظمة للعمل داخل اللجان، والدقة في توزيع أوراق الأسئلة، وتحقيق الانضباط، مع توفير سبل الراحة والرعاية اللازمة للطلاب، والتعامل الفوري مع أي ملاحظات أو مشكلات قد تطرأ أثناء سير الامتحانات.



وشدد على الحظر التام لاصطحاب الهواتف المحمولة داخل اللجان سواء للطلاب أو القائمين على أعمال الامتحانات، تنفيذًا للتعليمات الوزارية، مؤكدًا اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال أي مخالفة، حفاظًا على مبدأ تكافؤ الفرص وتحقيق العدالة بين جميع الطلاب.



وفي ختام جولته، أكد الدكتور محمود الفولي أن المديرية تتابع يوميًا سير الامتحانات بمختلف الإدارات التعليمية من خلال الجولات الميدانية وغرف العمليات، بالتنسيق المستمر مع الجهات المعنية، بما يضمن انتظام الامتحانات وخروجها بالشكل اللائق، مشيرًا إلى أن غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية تعمل على مدار الساعة لتلقي أي شكاوى أو ملاحظات والتعامل معها بشكل فوري، بما يحقق مصلحة الطلاب ويحافظ على انتظام العملية التعليمية.