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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

طريقة استخراج بطاقة تموين بدل فاقد أو تالف .. الخطوات والشروط

استخراج بدل فاقد أو تالف لبطاقة التموين
استخراج بدل فاقد أو تالف لبطاقة التموين
خالد يوسف

يحتاج كثير من المواطنين الى معرفة طريقة استخراج بدل فاقد أو تالف لبطاقة التموين، حيث أتاحت وزارة التموين والتجارة الداخلية للمواطنين، خدمة استخراج بدل فاقد أو تالف لبطاقات التموين إلكترونيًا من خلال منصة مصر الرقمية.

طريقة استخراج بدل فاقد أو تالف لبطاقة التموين

يمكن استخراج بدل فاقد أو تالف لبطاقة التموين، من منصة مصر الرقمية، دون الحاجة إلى التوجه للمكاتب الحكومية، من خلال خطوات بسيطة، تتيح تقديم الطلب ومتابعته بسهولة:

ـ الدخول إلى منصة مصر الرقمية.

ـ اختيار خدمات التموين.

ـ الضغط على خدمة «إصدار بدل فاقد أو تالف».

ـ الاطلاع على الشروط والأحكام والموافقة عليها.

ـ إدخال البيانات المطلوبة واستكمال إجراءات الطلب إلكترونيًا.

ـ إرسال الطلب ومتابعة حالته عبر المنصة.

وأكدت وزارة التموين أن الخدمة متاحة لمالك البطاقة التموينية فقط، وهو رب الأسرة المسجل على البطاقة، بشرط أن يكون من مستحقي الدعم التمويني وألا تنطبق عليه شروط الاستبعاد من منظومة الدعم.

تشغيل بطاقة التموين بدل تالف

بعد استخراج بطاقة التموين بدل فاقد أو تالف، يجب على المواطن استكمال خطوة التفعيل والحصول على الرقم السري، ويمكن تفعيل بطاقة التموين واستلام الرقم السري من خلال:

ـ إرسال رسالة نصية SMS إلى الرقم 9136 من رقم الهاتف المحمول المسجل باسم صاحب البطاقة على قاعدة بيانات التموين.

ـ عقب إرسال الطلب يتلقى المواطن رسالة تتضمن الرقم السري الخاص بالبطاقة وموعد بدء صرف المقررات التموينية.

ـ كما أوضحت وزارة التموين أن تشغيل بطاقة التموين بدل فاقد أو تالف لصرف الخبز المدعم يتم بعد نحو 72 ساعة من استلام الرقم السري، ليتمكن المواطن من صرف حصته المقررة من الخبز المدعم بشكل طبيعي.

استعلام عن بطاقة التموين من مصر الرقمية 

تستهدف منصة مصر الرقمية، تقديم العديد من الخدمات التموينية التي تمكن المواطنين من متابعة حالة بطاقاتهم التموينية والاستعلام عنها إلكترونيًا دون الحاجة إلى زيارة مكاتب التموين، وللاستعلام عن بطاقة التموين أو تفعيلها عبر منصة مصر الرقمية، يتم اتباع الخطوات التالية:

ـ تسجيل الدخول إلى مصر الرقمية

ـ الضغط على «دخول حسابي».

ـ إدخال رقم الهاتف المحمول والرقم السري الخاص بالحساب.

ـ اختيار خدمات التموين.

ـ الضغط على خدمة «تفعيل بطاقة التموين».

ـ مراجعة بيانات البطاقة التموينية.

ـ الموافقة على الشروط والأحكام.

ـ الضغط على «التالي».

ـ استلام كود التفعيل عبر الهاتف المحمول المسجل.

استخراج بدل فاقد بدل تالف لبطاقة التموين وزارة التموين والتجارة الداخلية منصة مصر الرقمية مستحقي الدعم التمويني

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