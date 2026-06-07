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الأرصاد: انخفاض طفيف في الحرارة اليوم.. وتحذيرات من التعرض للشمس
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الأرصاد: انخفاض طفيف في الحرارة اليوم.. وتحذيرات من التعرض للشمس

الأرصاد
الأرصاد
رحمة سمير

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس اليوم، مؤكدة حدوث انخفاض طفيف في درجات الحرارة على شمال البلاد، مع استمرار الأجواء الحارة إلى شديدة الحرارة على أغلب الأنحاء، خاصة جنوب الصعيد، وسط تحذيرات من التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الذروة.

تفاصيل الحالة الجوية:
أوضحت هيئة الأرصاد أن البلاد تتأثر اليوم بكتل هوائية قادمة من شمال البلاد عبر البحر المتوسط، ما يؤدي إلى تراجع درجات الحرارة بنحو 3 إلى 4 درجات مقارنة بالأمس.

وأشارت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة، إلى أن العظمى في القاهرة الكبرى تسجل ما بين 33 و34 درجة مئوية، وهو ما يعد حول المعدلات الطبيعية لهذا الوقت من العام، مع استمرار الطقس الحار نهارًا على شمال البلاد، وشديد الحرارة على محافظات جنوب الصعيد.

طقس الليل وتحسن نسبي:
وأكدت أن الطقس خلال فترات الليل سيكون معتدلًا في معظم المحافظات، مع انخفاض درجات الحرارة في القاهرة إلى ما بين 22 و23 درجة مئوية، بينما تظل مرتفعة نسبيًا في بعض مناطق جنوب الصعيد.

نشاط الرياح وتحذيرات:
ولفتت إلى وجود نشاط للرياح على بعض المناطق، قد تكون مثيرة للرمال والأتربة في الصعيد وسيناء وسواحل البحر الأحمر، مع سرعات قد تصل إلى 40 أو 50 كم/س في بعض المناطق.

كما شددت على ضعف فرص سقوط الأمطار اليوم، واستمرار الاستقرار في الأحوال الجوية مع بعض السحب المنخفضة والمتوسطة.

توقعات الأيام المقبلة:
وأوضحت الأرصاد أن الانخفاض الحالي في الحرارة مؤقت، على أن تعاود درجات الحرارة الارتفاع خلال الأيام المقبلة، مع استمرار موجات الحر خلال فصل الصيف وارتفاع نسب الرطوبة التي تزيد من الإحساس بدرجات الحرارة.


ناشدت هيئة الأرصاد المواطنين بضرورة تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس وقت الظهيرة، والإكثار من شرب السوائل، واتباع الإرشادات لتفادي آثار الموجات الحارة خلال الفترة الحالية.

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