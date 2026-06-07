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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

ذروتها الثلاثاء والأربعاء| تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين

الأرصاد الجوية
الأرصاد الجوية
البهى عمرو

تواصل الهيئة العامة للأرصاد الجوية متابعة تطورات الحالة الجوية بشكل يومي، في ظل التغيرات المناخية التي تشهدها البلاد خلال الفترة الحالية، وتحرص على إصدار التوقعات والتحذيرات اللازمة بشأن درجات الحرارة والظواهر الجوية المختلفة، بهدف مساعدة المواطنين على اتخاذ الاحتياطات المناسبة وتجنب أي تأثيرات محتملة على الأنشطة اليومية وحركة التنقل.

وخلال هذه الأيام، تشهد البلاد ارتفاعا في درجات الحرارة عن المعدلات الطبيعية ولذلك على الجميع الحذر بعدم التعرض لـ أشعة الشمس بشكل مباشر، حتى لا يتعرضوا لمشكلات.

طقس اليوم
الأرصاد 

وحذرت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، من استمرار الأجواء الحارة ونشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة في عدد من المناطق، بالتزامن مع تسجيل ارتفاعات ملحوظة في درجات الحرارة تتجاوز المعدلات الطبيعية لهذا الوقت من العام.

درجات الحرارة الحالية

الأرصاد الجوية
الأرصاد 


وأوضحت منار غانم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن درجات الحرارة الحالية تسجل معدلات أعلى من الطبيعي بنحو 4 درجات مئوية، مشيرة إلى أن البلاد تشهد موجة من الطقس الحار يصاحبها نشاط للرياح، خاصة على مناطق محافظة البحر الأحمر ومحافظات الصعيد، ما يزيد من الإحساس باضطرابات الطقس في بعض الفترات.

 

قيم درجات الحرارة

الأرصاد
الأرصاد 


وقالت إن قيم درجات الحرارة ستشهد تراجعًا طفيفًا اعتبارًا من اليوم، الأحد، حيث تسجل العظمى على القاهرة الكبرى نحو 34 درجة مئوية، وهي درجات تقترب من المعدلات الطبيعية لهذا التوقيت من العام، إلا أن الإحساس بالطقس سيظل حارًا خلال ساعات النهار.

ذروتها الثلاثاء والأربعاء

 

الأرصاد
الأرصاد 

وأكدت استمرار تكون الشبورة المائية خلال ساعات الصباح الباكر طوال أيام الأسبوع، خاصة على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، ما يستدعي توخي الحذر أثناء القيادة، مشيرة إلى أن الارتفاعات الحرارية ستعود مجددًا بداية من يوم الاثنين المقبل، على أن تبلغ ذروتها يومي الثلاثاء والأربعاء، حيث من المتوقع أن تصل درجات الحرارة العظمى إلى 38 درجة مئوية في عدد من المناطق.

 

التقلبات الجوية المتوقعة

وشددت منار غانم على ضرورة متابعة النشرات الجوية بشكل مستمر، في ظل التقلبات الجوية المتوقعة التي تتضمن نشاطًا للرياح المثيرة للأتربة والرمال وارتفاعًا في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة.

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم، الأحد، طقسا حارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا، ومعتدل الحرارة على أغلب الأنحاء مائل للحرارة علي جنوب الصعيد ليلا.

كما يتوقع الخبراء تشكل شبورة مائية صباحاً على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد قد تكون كثيفة أحياناً، مع نشاط للرياح على مناطق من القاهرة والوجه البحري قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء ومحافظة البحر الأحمر ومناطق من السلوم -سيوة على فترات متقطعة، مع فرص ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري.

وأيضا يتوقع الخبراء أن تكون حالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وأن يتراوح ارتفاع الموج بين متر و1.75 متر واتجاه الرياح شمالية غربية/ شمالية شرقية. 

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر، من المتوقع أن تكون معتدلة إلى مضطربة، وأن يتراوح ارتفاع الموج بين 1.5 متر و2.5 متر، واتجاه الرياح شمالية غربية.


درجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 34 23

العاصمة الإدارية 34 22

6 أكتوبر 35 22

بنها 34 22

دمنهور 33 23

وادي النطرون 34 23

كفر الشيخ 32 22

بلطيم 29 22

المنصورة 33 23

الزقازيق 34 23

شبين الكوم 34 22

طنطا 33 23

دمياط 28 22

بورسعيد 29 23

الإسماعيلية 35 21

السويس 34 21

العريش 30 18

رفح 29 18

رأس سدر 34 22

نخل 31 15

كاترين 28 12

الطور 32 23

طابا 31 21

شرم الشيخ 36 25

الغردقة 36 25

الاسكندرية 31 22

العلمين 30 22

مطروح 30 20

السلوم 34 22

سيوة 39 24

رأس غارب 35 24

سفاجا 36 25

مرسى علم 36 26

شلاتين 36 26

حلايب 33 26

أبو رماد 36 25

مرسى حميرة 34 24

أبرق 36 26

جبل علبة 37 26

رأس حدربة 33 25

الفيوم 35 21

بني سويف 35 21

المنيا 35 22

أسيوط 36 22

سوهاج 38 24

قنا 40 25

الأقصر 40 26

أسوان 42 28

الوادى الجديد 43 24

أبوسمبل 42 28

درجات الحرارة الأرصاد الأرصاد الجوية التقلبات الجوية هيئة الأرصاد الجوية الهيئة العامة للأرصاد

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