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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

"الأرصاد": طقس حار نهاراً وشبورة صباحية.. وأسوان تسجل 42 درجة اليوم

طقس اليوم
طقس اليوم
أ ش أ

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الأحد طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا، ومعتدل الحرارة على أغلب الأنحاء مائل للحرارة علي جنوب الصعيد ليلا.

كما يتوقع الخبراء تشكل شبورة مائية صباحاً على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد قد تكون كثيفة أحياناً، مع نشاط للرياح على مناطق من القاهرة والوجه البحري قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء ومحافظة البحر الأحمر ومناطق من السلوم -سيوة على فترات متقطعة، مع فرص ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري.

وأيضا يتوقع الخبراء أن تكون حالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وأن يتراوح ارتفاع الموج بين متر و1.75 متر واتجاه الرياح شمالية غربية/ شمالية شرقية. وبالنسبة لحالة البحر الأحمر ، من المتوقع أن تكون معتدلة إلى مضطربة وأن يتراوح ارتفاع الموج بين 1.5 متر و2.5 متر واتجاه الرياح شمالية غربية.


درجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 34 23

العاصمة الإدارية 34 22

6 أكتوبر 35 22

بنها 34 22

دمنهور 33 23

وادي النطرون 34 23

كفر الشيخ 32 22

بلطيم 29 22

المنصورة 33 23

الزقازيق 34 23

شبين الكوم 34 22

طنطا 33 23

دمياط 28 22

بورسعيد 29 23

الإسماعيلية 35 21

السويس 34 21

العريش 30 18

رفح 29 18

رأس سدر 34 22

نخل 31 15

كاترين 28 12

الطور 32 23

طابا 31 21

شرم الشيخ 36 25

الغردقة 36 25

الاسكندرية 31 22

العلمين 30 22

مطروح 30 20

السلوم 34 22

سيوة 39 24

رأس غارب 35 24

سفاجا 36 25

مرسى علم 36 26

شلاتين 36 26

حلايب 33 26

أبو رماد 36 25

مرسى حميرة 34 24

أبرق 36 26

جبل علبة 37 26

رأس حدربة 33 25

الفيوم 35 21

بني سويف 35 21

المنيا 35 22

أسيوط 36 22

سوهاج 38 24

قنا 40 25

الأقصر 40 26

أسوان 42 28

الوادى الجديد 43 24

أبوسمبل 42 28

درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية

المدينة العظمى الصغرى

مكة 43 33

المدينة 43 29

الرياض 45 29

المنامة 39 32

أبوظبى 41 29

الدوحة 43 32

الكويت 46 31

دمشق 32 17

بيروت 27 23

عمان 29 16

القدس 28 16

غزة 29 20

بغداد 41 27

مسقط 33 31

صنعاء 31 13

الخرطوم 41 31

طرابلس 29 23

تونس 31 21

الجزائر 23 19

الرباط 26 18


درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم

المدينة العظمى الصغرى

أنقرة 28 15

إسطنبول 30 18

إسلام آباد 38 25

نيودلهى 41 30

جاكرتا 35 24

بكين 26 13

كوالالمبور 34 24

طوكيو 24 18

أثينا 31 20

روما 31 16

باريس 23 13

مدريد 33 19

برلين 22 13

لندن 20 13

مونتريال 24 15

موسكو 26 13

نيويورك 30 18

واشنطن 35 20

نواكشوط 37 22

أديس أبابا 28 13

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