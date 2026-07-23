زاد العزة الـ 241.. الهلال الأحمر يواصل دعم الأشقاء الفلسطينيين بأطنان من المساعدات الإنسانية

أطلق الهلال الأحمر المصري، اليوم الخميس، القافلة رقم 241 من "زاد العزة .. من مصر إلى غزة"، حاملة عددا من الشاحنات في اتجاه قطاع غزة، وذلك في إطار دوره كآلية وطنية لتنسيق المساعدات الإنسانية الشاملة إلى القطاع.

حملت القافلة العديد من الأطنان من المساعدات الإنسانية الشاملة، والتي تضمنت: (سلال غذائية ودقيق، مواد طبية وإغاثية)، فضلًا عن المواد البترولية اللازمة لتشغيل المستشفيات والأماكن الحيوية بالقطاع.

ويتواجد الهلال الأحمر المصري على الحدود منذ بدء الأزمة، حيث لم يتم غلق معبر رفح من الجانب المصري نهائيًا، وواصل تأهبه في جميع المراكز اللوجستية، وجهوده المتواصلة لإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية التي تجاوزت المليون طن، بجهود أكثر من 75 ألف متطوع بالجمعية.