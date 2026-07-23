مصر تواصل دعم غزة بقوافل الإغاثة.. آلاف الأطنان من المساعدات تعبر نحو القطاع

تواصل مصر جهودها الإنسانية المكثفة لدعم الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، من خلال الدفع بقوافل متتالية من المساعدات الإغاثية والغذائية والطبية، في إطار دورها المستمر لتخفيف معاناة المدنيين وتوفير الاحتياجات الأساسية، بالتنسيق مع الهلال الأحمر المصري، الذي يواصل العمل على مدار الساعة لضمان تدفق المساعدات إلى القطاع.

القافلة 241 تنطلق محملة بآلاف الأطنان من المساعدات

أفاد كريم صبري، مراسل قناة "إكسترا نيوز" من معبر رفح، بأن الهلال الأحمر المصري دفع في الساعات الأولى من صباح اليوم بالقافلة الإنسانية رقم 241، والتي تضم آلاف الأطنان من المساعدات المتنوعة المخصصة لقطاع غزة.

وأوضح أن القافلة تشمل كميات كبيرة من السلال الغذائية، والأدوية، والمواد الإغاثية، إلى جانب احتياجات أساسية أخرى، فضلاً عن كميات من المواد البترولية التي يتم إدخالها تباعًا ضمن شاحنات المساعدات، لدعم تشغيل المرافق والخدمات الحيوية داخل القطاع.

آلية دخول المساعدات إلى قطاع غزة

وأشار المراسل إلى أن شاحنات المساعدات تعبر من البوابة الجانبية لمعبر رفح، قبل أن تتجه إلى معبر كرم أبو سالم، تمهيدًا لدخولها إلى قطاع غزة، وفق الآليات المنظمة لإيصال المساعدات الإنسانية إلى المواطنين.

وأكد أن عمليات تفويج الشاحنات تتم بشكل متواصل، بما يضمن استمرار تدفق المساعدات الإنسانية إلى القطاع في ظل الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يشهدها.

الهلال الأحمر المصري يواصل جهوده على مدار الساعة

وأوضح أن الهلال الأحمر المصري يواصل إدارة وتنظيم عمليات تجهيز وإرسال قوافل المساعدات الإنسانية، من خلال فرق تعمل على مدار الساعة، لضمان سرعة تجهيز الشاحنات وتيسير حركة القوافل المتجهة إلى غزة.

ويأتي ذلك في إطار الجهود المصرية المستمرة لدعم الأشقاء الفلسطينيين، وتقديم مختلف أشكال المساندة الإنسانية والإغاثية.

العريش.. مركز رئيسي لتجميع وتنسيق المساعدات

وتعد مدينة العريش مركزًا لوجستيًا رئيسيًا لعمليات استقبال وتجهيز المساعدات الإنسانية، حيث تضم منطقة خدمات لوجستية مخصصة لاستقبال الشاحنات القادمة من مختلف المحافظات المصرية، بالإضافة إلى المساعدات الواردة من الدول الداعمة عبر مطار العريش الدولي وميناء العريش البحري.

وتسهم هذه المنظومة اللوجستية في تسهيل عمليات فرز وتجهيز المساعدات قبل إرسالها إلى قطاع غزة، بما يعزز استمرار الجسر الإنساني المصري لتلبية الاحتياجات العاجلة لسكان القطاع.