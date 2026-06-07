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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

انخفاض مؤقت في الحرارة اليوم.. الأرصاد تكشف تفاصيل الطقس والظواهر الجوية

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

تشهد حالة الطقس اليوم الأحد، تغيرات ملحوظة بعد موجة الارتفاعات الأخيرة في درجات الحرارة، حيث أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية انخفاضًا طفيفًا ومؤقتًا في درجات الحرارة على عدد من المناطق، بالتزامن مع نشاط للرياح وارتفاع نسب الرطوبة على أغلب أنحاء الجمهورية.

تراجع درجات الحرارة على القاهرة وشمال البلاد

وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن درجات الحرارة تنخفض بشكل طفيف على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد بقيم تتراوح بين 3 و4 درجات مئوية، ما يساهم في تحسن نسبي للأجواء مقارنة بالأيام الماضية.

ويسود طقس معتدل خلال ساعات الصباح الباكر، بينما يكون حارًا نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، في حين تستمر الأجواء شديدة الحرارة على محافظات جنوب الصعيد.

أما خلال ساعات الليل، فتسود أجواء معتدلة على أغلب الأنحاء ومائلة للحرارة على جنوب البلاد.

الرطوبة ترفع الإحساس بالحرارة

رغم الانخفاض النسبي في درجات الحرارة، أشارت الأرصاد إلى أن ارتفاع نسب الرطوبة سيؤدي إلى زيادة الإحساس بحرارة الطقس عن القيم المعلنة في الظل بما يتراوح بين درجة ودرجتين مئويتين، خاصة خلال فترات النهار.

شبورة مائية صباحية على عدة مناطق

وحذرت الهيئة من تكون شبورة مائية خلال الفترة من الرابعة حتى الثامنة صباحًا على مناطق من شمال البلاد والقاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وقد تكون الشبورة كثيفة أحيانًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، ما يستدعي توخي الحذر أثناء القيادة في الساعات الأولى من الصباح.

نشاط للرياح وفرص لإثارة الرمال والأتربة

تشهد عدة مناطق نشاطًا للرياح بسرعات تتراوح بين 30 و45 كيلومترًا في الساعة، خاصة على القاهرة الكبرى والوجه البحري.

كما قد تكون الرياح مثيرة للرمال والأتربة في بعض مناطق شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء ومحافظة البحر الأحمر، إضافة إلى مناطق السلوم وسيوة، وهو ما قد يؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية في بعض الأماكن المكشوفة.

فرص ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة

وتوقعت الأرصاد فرصًا ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة ومتفرقة على بعض مناطق السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري بنسبة حدوث تقترب من 20%.

كما تتكون بعض السحب المنخفضة على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري ومدن القناة وشمال الصعيد، وقد ينتج عنها رذاذ خفيف غير مؤثر.

درجات الحرارة اليوم في المحافظات

سجلت القاهرة الكبرى والعاصمة الإدارية درجة حرارة عظمى تبلغ 34 درجة مئوية، فيما تصل إلى 35 درجة بمدينة 6 أكتوبر.

وفي السواحل الشمالية تتراوح درجات الحرارة العظمى بين 29 و31 درجة، بينما تسجل الإسكندرية 31 درجة ومطروح 30 درجة.

أما محافظات جنوب الصعيد فتظل الأعلى حرارة، حيث تسجل قنا والأقصر 40 درجة مئوية، بينما تصل في أسوان وأبو سمبل إلى 42 درجة، وتسجل الوادي الجديد 43 درجة مئوية كأعلى درجة حرارة على مستوى الجمهورية.

تحسن نسبي مع استمرار الأجواء الصيفية

ورغم الانخفاض المؤقت في درجات الحرارة، أكدت الهيئة أن الأجواء الصيفية الحارة ما زالت تسيطر على معظم أنحاء البلاد، خاصة خلال ساعات الظهيرة، داعية المواطنين إلى تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترات طويلة والإكثار من شرب المياه والسوائل للحفاظ على الترطيب وتفادي الإجهاد الحراري.

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