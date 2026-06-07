التحول إلى الدعم النقدي لرفع كفاءة التوزيع.. متحدث التموين يكشف

كشف أحمد كمال، مساعد وزير التموين والتجارة الداخلية والمتحدث باسم الوزارة، مفاهيم الدعم النقدي، وتفاصيل برنامج جديد لدعم الخبز.





واضاف أحمد كمال، مساعد وزير التموين والتجارة الداخلية والمتحدث باسم الوزارة، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج السادسة، المذاع عبر قناة الحياة ، أن الدعم العينى يقوم على إتاحة سلع محددة للمواطن بقيمة دعم معينة، بينما الدعم النقدى يمنح المواطن قيمة دعم يستطيع من خلالها اختيار ما يناسب احتياجات أسرته الفعلية.

وتابع أحمد كمال، مساعد وزير التموين والتجارة الداخلية والمتحدث باسم الوزارة، أن الفارق الجوهرى أن الدعم النقدى يحقق مرونة أكبر للمواطن، ويزيد من قدرته على الاختيار، كما يرفع كفاءة توجيه موارد الدولة إلى المستحقين الحقيقيين.