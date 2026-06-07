جيش الاحتلال يعلن مقتل جندي وإصابة آخر جراء إطلاق نار بوسط إسرائيل

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل جندي وإصابة آخر جراء عملية إطلاق النار التي وقعت اليوم قرب كوخاف يائير بوسط إسرائيل .

في سياق متصل ؛ أفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي احتجزت، اليوم الأحد، عدداً من المواطنين الفلسطينيين في منطقة الخنيدق الواقعة بين بلدتي بيت عنان وبيت لقيا شمال غرب القدس، أثناء تواجدهم في أراضٍ زراعية في المنطقة.

وأوضحت المصادر، أن قوات الاحتلال أوقفت المواطنين في محيط الطريق الواصل بين البلدتين، أثناء تواجدهم في أراضيهم الزراعية، قبل أن تقوم باحتجازهم ونقلهم إلى جهة غير معلومة، دون توفر معلومات حول أعدادهم أو مدة احتجازهم.

وتشهد منطقة الخنيدق بين الحين والآخر اقتحامات واعتداءات من قبل قوات الاحتلال، تستهدف المزارعين وتعيق وصولهم إلى أراضيهم، في إطار إجراءات متواصلة في مناطق شمال غرب القدس.