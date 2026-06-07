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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن مقـتل منفذي الهجوم المسلح في منطقة كوخاف يائير

الشرطة الإسرائيلية
الشرطة الإسرائيلية
أ ش أ

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل منفذي الهجوم المسلح في منطقة كوخاف يائير على يد قوات الأمن.

وذكر الجيش أن أحد المنفذين قتل برصاص الشرطة قرب تسور يتسحاق، بينما أصيب الثاني وفر. وبعد عملية مطاردة، قتل المنفذ الثاني قرب الطيبة.

وأوضح الجيش الإسرائيلي أن منفذي الهجوم استخدما سيارة تحمل لوحات ترخيص إسرائيلية كانت تسير بشكل غير قانوني على الطريق، بحسب صحيفة /يديعوت أحرونوت/.

وكانت الشرطة الإسرائيلية قد أعلنت في وقت سابق أن أحد منفذي عمليات إطلاق النار اليوم هو عمر ياسين من مدينة الطيبة. وتبين أن السيارة المستخدمة مسجلة باسم أحد سكان الطيبة.

وطلبت السلطات من سكان تسور يتسحاق البقاء في منازلهم.. وأفاد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأنه أجرى تقييما للوضع بشأن الهجوم، ويتابعه عن كثب.

وقالت الشرطة وفرق الإنقاذ إن رجلا قتل وأصيب خمسة آخرون اليوم / الأحد / في هجوم من سيارات عابرة، وقع في عدة مواقع بوسط إسرائيل.

وبدأ إطلاق النار في محطة وقود في كوخاف يائير، شمال شرق تل أبيب، واستمر بالقرب من بلدة تسور يتسحاق المجاورة وعلى الطريق 5533، بالقرب من قرية تسور ناتان.

جيش الاحتلال الإسرائيلي كوخاف يائير الشرطة الإسرائيلية

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