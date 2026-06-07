تصعيد جديد في جنوب لبنان.. جيش الاحتلال يبدأ هجوماً برياً على النبطية

شهد جنوب لبنان تصعيداً عسكرياً جديداً بعد تقارير إعلامية إسرائيلية أفادت ببدء الجيش الإسرائيلي عمليات برية على أطراف مدينة النبطية، إحدى أبرز المدن الاستراتيجية في الجنوب اللبناني.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن القوات المشاركة في العملية تعتمد على روبوتات متخصصة للكشف عن العبوات الناسفة وتحديد مواقع يُعتقد أنها تابعة لحزب الله.

وبحسب التقارير، تأتي هذه التحركات ضمن خطة عسكرية تستهدف ما تصفه إسرائيل بالبنية التحتية العسكرية لحزب الله في المنطقة، وسط استمرار الغارات الجوية والقصف المدفعي على مناطق متعددة من جنوب لبنان خلال الساعات الأخيرة.

يأتي هذا التطور في ظل تصاعد التوترات بين الجانبين، حيث تشهد الجبهة اللبنانية الإسرائيلية مواجهات متواصلة منذ أشهر، مع تبادل للهجمات والغارات عبر الحدود.

كما تزامن الهجوم مع استمرار التحذيرات الدولية من اتساع رقعة المواجهات وتأثيرها على الاستقرار الإقليمي.

ولم تصدر السلطات اللبنانية أو حزب الله تعليقاً رسمياً فورياً بشأن التقارير المتعلقة ببدء العملية البرية في النبطية، بينما تواصل الأوضاع الميدانية في الجنوب اللبناني تطوراتها المتسارعة.