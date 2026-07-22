إجازة ثورة 23 يوليو 2026.. موعد العطلة وعدد أيام الراحة للموظفين

يواصل الموظفون في مختلف أنحاء الجمهورية البحث عن موعد إجازة ثورة 23 يوليو 2026، بعدما أعلن مجلس الوزراء تفاصيل العطلة الرسمية المقررة للعاملين في الجهاز الإداري للدولة والقطاعين العام وقطاع الأعمال العام، بالتزامن مع اقتراب واحدة من أبرز المناسبات الوطنية في مصر، كما يتزايد اهتمام المواطنين بالتعرف على الإجازات الرسمية المتبقية خلال عام 2026، وفي مقدمتها إجازة المولد النبوي الشريف وإجازة عيد نصر السادس من أكتوبر، وهو ما نستعرضه في التقرير الآتي.

وتحظى الإجازات الرسمية باهتمام واسع من العاملين في الجهات الحكومية والقطاع العام وقطاع الأعمال العام، لما تمثله من فرصة للحصول على قسط من الراحة، إلى جانب ارتباطها بالمناسبات الوطنية والدينية التي تحظى بمكانة خاصة لدى المصريين، لذلك تتصدر عبارات البحث المتعلقة بمواعيد العطلات الرسمية مؤشرات البحث خلال الفترة الحالية.

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موعد إجازة ثورة 23 يوليو 2026 للموظفين

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بأن يكون يوم الخميس الموافق 23 يوليو 2026 إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية، بالإضافة إلى العاملين في شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وذلك بمناسبة الاحتفال بعيد ثورة 23 يوليو.

ويمنح هذا القرار العاملين في الجهات المشمولة به عطلة رسمية مدفوعة الأجر في الموعد المحدد، احتفالًا بذكرى ثورة 23 يوليو، التي تعد من المناسبات الوطنية المدرجة ضمن الإجازات الرسمية في الدولة.

كم يبلغ عدد أيام الراحة خلال إجازة ثورة 23 يوليو 2026؟

بحسب قرار مجلس الوزراء، تأتي إجازة ثورة 23 يوليو هذا العام يوم الخميس 23 يوليو 2026، وهو ما يمنح العاملين عطلة رسمية في هذا اليوم وفق القرار الصادر، ضمن جدول الإجازات الرسمية المقررة خلال العام.

ويواصل الموظفون متابعة قرارات مجلس الوزراء الخاصة بالإجازات الرسمية، خاصة مع اقتراب المناسبات الوطنية والدينية، للتعرف على مواعيد العطلات التي يحصلون عليها خلال ما تبقى من عام 2026.

موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2026

تأتي إجازة المولد النبوي الشريف ضمن الإجازات الرسمية المنتظرة خلال عام 2026، حيث توافق يوم الأربعاء 26 أغسطس 2026، ويحصل خلالها العاملون بالدولة على عطلة رسمية مدفوعة الأجر، وفق المواعيد المعلنة للإجازات الرسمية.

وتعد هذه المناسبة من أبرز المناسبات الدينية التي ينتظرها المواطنون كل عام، وتدرج ضمن قائمة العطلات الرسمية التي يحصل خلالها العاملون على إجازة مدفوعة الأجر.

ما حكم الاحتفال بالمولد النبوي الشريف؟

أوضحت دار الإفتاء المصرية أن الاحتفال بالمولد النبوي الشريف أمر مستحب شرعًا، وله أصل في القرآن الكريم والسنة النبوية.

وأضافت دار الإفتاء أن الاحتفال بالمولد النبوي الشريف يتفق مع تعاليم الإسلام، وأجمع عليه علماء الأمة، كما تمثل هذه المناسبة فرصة لغرس القيم النبوية والتربية على الاقتداء بأخلاق النبي الكريم.

ما آخر إجازة رسمية خلال عام 2026؟

تختتم الإجازات الرسمية لعام 2026 بإجازة عيد نصر السادس من أكتوبر، والتي توافق يوم الثلاثاء 6 أكتوبر 2026، لتكون آخر عطلة رسمية في العام الجاري، وفق جدول الإجازات الرسمية المعلن.

وبذلك يكون الموظفون على موعد مع آخر المناسبات الرسمية المدرجة ضمن جدول العطلات السنوي، قبل انتهاء عام 2026.

ما الإجازات الرسمية المتبقية في عام 2026؟

تضم قائمة الإجازات الرسمية المتبقية خلال عام 2026 المناسبات الآتية:

إجازة المولد النبوي الشريف: الأربعاء 26 أغسطس 2026 .

. إجازة عيد نصر 6 أكتوبر: الثلاثاء 6 أكتوبر 2026.

وتواصل هذه المناسبات تصدر اهتمام المواطنين والموظفين، مع تزايد عمليات البحث عن مواعيد الإجازات الرسمية وقرارات مجلس الوزراء المنظمة لها، باعتبارها المصدر الرسمي لتحديد العطلات المقررة للعاملين في الجهات الحكومية والقطاع العام وقطاع الأعمال العام.