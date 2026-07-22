رئيس "النواب البحريني" يهنئ رئيسي "النواب" و"الشيوخ" بذكرى ثورة يوليو.. ويشيد بالعلاقات مع مصر

أشاد رئيس مجلس النواب البحريني أحمد بن سلمان المسلم، بعمق العلاقات المصرية البحرينية الوثيقة، وما تشهده من تعاون وتطور ونماء في كافة المجالات والقطاعات، بفضل ما تحظى به من رعاية السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، والعاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

وأعرب رئيس النواب البحريني - في برقيتي التهنئة إلى رئيس مجلس النواب المستشار هشام بدوي، ورئيس مجلس الشيوخ المستشار عصام فريد - عن خالص التهاني وصادق التبريكات بمناسبة ذكرى ثورة يوليو المجيدة، سائلًا المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على الشعب المصري الشقيق بالمزيد من التقدم والازدهار في ظل قيادته الحكيمة، مؤكدا على التعاون النيابي والتنسيق المستمر بين البلدين الشقيقين، وفقا لما نقلته وكالة أنباء البحرين (بنا).

كما بعث المسلم برقية تهنئة بهذه المناسبة إلى سفيرة جمهورية مصر العربية الشقيقة لدى مملكة البحرين ريهام عبدالحميد محمود إبراهيم خليل، متمنيًا لها دوام التوفيق والتقدم.