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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

تحويل الدعم العيني إلى نقدي اعتبارًا من يوليو المقبل.. برلماني يوضح

الدعم
الدعم
اخبار توك شو

أكد النائب أيمن الصفتي، عضو مجلس الشيوخ، أن الحكومة تسعى خلال الفترة الحالية إلى التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي، موضحًا أن هذا الملف تم طرحه خلال الاجتماع الأخير للحكومة، وأن منظومة الدعم العيني الحالية تواجه العديد من المشكلات، فضلًا عن وجود أوجه خلل تتسبب في إهدار وسرقة جزء من الدعم.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، خلال حواره ببرنامج “من أول وجديد” تقديم الإعلامية نيفين منصور، أن المواطن لا يحصل على كامل الدعم العيني المخصص له، بسبب التجاوزات التي تحدث في بعض المخابز وأثناء صرف السلع التموينية.

ولفت إلى أن تطبيق فكرة الدعم النقدي يتطلب إعدادًا دقيقًا، من خلال تحديد قيمة المبالغ التي سيتم تخصيصها للمواطنين لشراء احتياجاتهم، خاصة في حال الاستغناء عن منظومة الخبز المدعم، مع ضرورة التأكد من أن هذه المبالغ ستكون كافية لتلبية احتياجات الأسر.

وأشار إلى أن هناك تساؤلات مهمة يجب حسمها قبل تطبيق الدعم النقدي، من بينها ما إذا كان سعر رغيف الخبز سيرتفع بعد إلغاء الدعم العيني، وهل سيخضع لآليات السوق والمنافسة أم سيصل إلى مستويات أعلى وقد يصل لـ 3 جنيهات، مؤكدًا أن هذه الملفات تحتاج إلى دراسة متأنية لتجنب أي تداعيات سلبية.

تحويل الدعم العيني  

وأوضح أن تحويل الدعم العيني إلى دعم نقدي اعتبارًا من يوليو المقبل يبدو أمرًا صعبًا، نظرًا لأن الملف معقد ويحتاج إلى مزيد من الدراسة والحوار المجتمعي قبل اتخاذ أي قرارات نهائية بشأنه.

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