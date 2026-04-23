5 سيارات SUV صينية في السوق المصري.. الأولى بأرخص سعر

يضم السوق المصري الكثير من السيارات المختلفة، والتي تتنوع بحسب القدرات الفنية والتقنية، إلى جانب تنوع الأسعار والموديلات، ومنها الفئة الرياضية المتعددة الاستخدام SUV المقدمة من الصانع الصيني.

وفي سياق هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" 5 سيارات SUV صينية في السوق المصري

شيري تيجو 7

تعتمد شيري تيجو 7 على محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي تيربو، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 145 حصانًا، و210 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، مقترن بناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء 6 غيارات، مع تقنيات الجر الأمامي للعجلات، بسعر يبدأ من 1,000,000 وصولًا إلى 1,070,000 جنيه.

إم جي RX5

تأتي إم جي RX5 PLUS بمحرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، يضخ قوة إجمالية قدرها 171 حصانا و275 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، بالاضافة إلى ناقل سرعات 7 غيارات أوتوماتيك مع تقنية الجر الأمامي للعجلات، ويقدم المحرك بسعة 1500 سي سي تيربو، وبسعر يبلغ 1,525,000 جنيه.

جاك جي اس 8 برو

تقدم جاك جي اس 8 برو بمحرك رباعي الاسطوانات، سعة 1500 سي سي تيربو، بقوة 182 حصانًا، و300 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، متصل بناقل سرعات أوتوماتيكي، مع تقنيات الجر الأمامي للعجلات، وتتراوح أسعار السيارة بين 1,245,000 و1,295,000 جنيه.

جيتور T2

زودت جيتور T2 بمحرك رباعي الأسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي تيربو، يمكنه انتاج 184 حصانا، و290 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، مع ناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء، وتقنيات الجر الأمامي للعجلات، بسعر يتراوح بين 1,900,000 و2,150,000 جنيه.

دفسك اي 5 بلس

تستمد دفسك اي 5 بلس قوتها من محرك هجين، سعة 1500 سي سي، بقوة 214 حصانًا، و330 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، مقترن بناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء، واستهلاك للوقود بنسبة 5.6 لتر/100 كم، مع مدى كهربائي 129 كم، وتقدم السيارة بسعر يبلغ 1,474,900 جنيه.