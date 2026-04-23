رئيس التحرير
طه جبريل
فورد إيفرست وايلد تراك 2026 تظهر لأول مرة

إبراهيم القادري

كشفت شركة فورد عن طرازها الجديد فورد إيفرست وايلد تراك موديل 2026، وتنتمي إيفرست وايلد تراك لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات ، وتمتلك تصميما عصريا وجذابا، وسيتم إنتاج 1000 سيارة فقط .

مواصفات فورد إيفرست وايلد تراك موديل 2026

زودت سيارة فورد إيفرست وايلد تراك موديل 2026 بالعديد من المميزات من ضمنها، لمسات خارجية باللون الأسود اللامع، وبها جنوط مقاس 20 بوصه مع إضافات برتقالية، وبها إطارات مخصصة لجميع التضاريس، وبها خياطة برتقالية، وشعارات وايلد تراك على المقاعد الجلدية، وبها مجموعة تجهيزات مأخوذة من نسخة فورد إيفرست بلاتينيوم الأعلى منها، مصابيح ماتريكس LED، وسقف بانوراما، وإضاءة محيطية، بالإضافة إلى مقاعد الصف الثالث القابلة للطي كهربائياً.

محرك فورد إيفرست وايلد تراك موديل 2026

تحصل سيارة فورد إيفرست وايلد تراك موديل 2026 على قوتها من محرك 6 سلندر سعة 3000 سي سي، وتنتج قوة 247 حصانا، وبها عزم دوران 600 نيوتن/متر، وتصل قوة السيارة إلي العجلات من خلال علبة تروس أوتوماتيك، وتعمل بقوة الدفع الرباعي .

تاريخ شركة فورد في صناعة السيارات

تأسست شركة فورد موتور  في 16 يونيو من عام 1903 على يد هنري فورد في ديربورن، في ميشيجان لتصبح رائدة في الإنتاج الضخم للسيارات بأسعار معقولة، وأحدثت ثورة صناعية بتقديم خط التجميع المتحرك عام 1913 .

وحافظت فورد على مكانتها رغم الأزمات الاقتصادية، وتميزت بابتكارات في التصميم والمحركات، وامتلكت علامات تجارية أخرى مثل لينكولن، وعملت على إنتاج سيارات هجينة، وتنتشر مصانعها عالمياً.

وجدير بالذكر ان فورد اليوم رمز للابتكار الأمريكي في صناعة السيارات، وتواصل تقديم السيارات متنوعة من ضمنها سيارات الركاب إلى الشاحنات القوية.

