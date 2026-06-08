قابيل وهابيل الغربية.. شاب ينهي حياة شقيقه بقرية فيشا بطنطا لخلافات الميراث

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية منذ قليل من ضبط شاب انهي حياة شقيقه وذلك على خلفية خلافات أسرية تتعلق بالميراث بقرية فيشا سليم بمركز طنطا وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

تفاصيل الواقعة



وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة طنطا يفيد بورود بلاغ بوقوع مشاجرة بالقرية ووجود حالة وفاة.

تحرك أمني عاجل

كما انتقلت قوة أمنية من مباحث مركز شرطة طنطا، وبالفحص والمعاينة تبين مصرع شخص إثر إصابته بضربة على الرأس، وتوصلت التحريات الأولية إلى أن مرتكب الواقعة شقيقه، بسبب خلافات على الميراث.

سقوط المتهم

وتمكن ضباط البحث الجنائي بمركز طنطا من ضبط المتهم، واتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .